Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Người trẻ không chỉ nhận thức mà phải hành động bảo vệ môi trường

TPO - Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc mang đến Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 câu chuyện về biến đổi khí hậu. Với cô, "sống đẹp" là hành động, là trách nhiệm của thế hệ trẻ trước tương lai của chính hành tinh này.

Hoa hậu Liên lục địa năm 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một trong số 20 gương tiêu biểu được tuyên dương tại Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức.

Hoa hậu Liên lục địa năm 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ảnh: Xuân Tùng

"Hãy đến thăm chúng tôi nhanh lên, vì 50 năm nữa, chúng tôi sẽ biến mất"

Chia sẻ về vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trên sân khấu chương trình, Bảo Ngọc mở đầu bằng câu chuyện quốc đảo xinh đẹp Tuvalu ở Thái Bình Dương có nguy cơ bị nhấn chìm bởi mực nước biển dâng.

Bảo Ngọc cho biết đã được nghe những lời nhắn nhủ đau lòng "hãy đến thăm chúng tôi nhanh lên, vì 50 năm nữa, chúng tôi sẽ biến mất" từ những nhà lãnh đạo của quốc đảo Tuvalu tại một hội thảo quốc tế.

Hoa hậu Bảo Ngọc giao lưu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

"Họ nói rằng nếu bạn muốn ghé thăm Tuvalu, hãy làm điều đó nhanh lên đi, bởi vì trong vòng 50 năm nữa thì Tuvalu sẽ hoàn toàn biến mất trên bản đồ," Bảo Ngọc kể.

Viễn cảnh một quốc gia bị nhấn chìm bởi mực nước biển dâng, người dân phải di cư sang New Zealand, Úc, và những thế hệ sau sẽ không bao giờ được đặt chân lên quê hương của mình, đã trở thành một nỗi "đau đáu" trong trái tim của nàng hậu.

Theo Bảo Ngọc, câu chuyện đau lòng của quốc đảo xa xôi ấy không hề xa lạ, mà ngược lại, đã chạm đến cô một cách sâu sắc, bởi cô là một người con của Đồng bằng sông Cửu Long. Cô nhận thấy quê hương cũng đang phải đối mặt với tác động xấu từ môi trường, như xâm nhập mặn, sạt lở và những cơn bão lũ ngày càng khốc liệt.

"Hiện tượng biến đổi khí hậu không còn là một câu chuyện xa vời nữa. Nó là một câu chuyện diễn ra ngay trước mắt của chúng ta. Và nếu chúng ta không hành động, sẽ có thêm những quốc gia như là Tuvalu ngày hôm nay", Bảo Ngọc nhấn mạnh.

Người trẻ phải là nguồn lực tạo ra sự thay đổi

Từ nỗi trăn trở đó, Bảo Ngọc đã biến nhận thức thành hành động. Cô tin rằng, thế hệ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu chính là những người trẻ. "Chính họ là những người sẽ thừa hưởng Trái Đất này... nên chính họ cũng phải là nguồn lực để tạo ra sự thay đổi," cô khẳng định.

Đó là lý do Hoa hậu Bảo Ngọc sáng lập dự án "Gen G-ro", với một sứ mệnh rõ ràng: Trao quyền cho thanh niên Việt Nam, giúp các bạn trẻ không chỉ nhận thức về vấn đề mà còn trực tiếp tham gia vào các tiến trình khí hậu của quốc gia và quốc tế. Cô mong muốn tiếng nói, những sáng kiến, và tầm nhìn của người trẻ sẽ được lắng nghe và đóng góp vào các quyết định quan trọng về môi trường.

Lời kêu gọi của Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một lời hiệu triệu đầy tâm huyết, thể hiện hình ảnh của một thế hệ trẻ: Xinh đẹp, trí tuệ và dùng sức ảnh hưởng của mình để tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng. Hành trình "sống đẹp" của cô không chỉ dừng lại ở những hoạt động từ thiện, mà còn là hành trình đánh thức trách nhiệm và thôi thúc hành động trong mỗi người trẻ Việt Nam.