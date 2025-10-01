'Ván cờ' tái sinh của học sinh Hà Nội lan tỏa thông điệp sống xanh

TPO - Hàng tấn giấy, sách truyện và quần áo đã qua sử dụng được thu gom trong sự kiện mang tên "Lượm Đây II 2025" để tái sinh trong một hành trình mới, những bạn trẻ ở Hà Nội đang hành động và lan toả thông điệp về lối sống xanh, bảo vệ môi trường và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Nước cờ” từ những điều nhỏ bé

Những ngày cuối tháng 9, gần 160 học sinh phổ thông là thành viên dự án Striped Project, khoác trên mình màu áo nhiệt huyết của tuổi trẻ, đã cùng nhau tạo nên thành công ngày hội “Lượm Đây II năm 2025”.

Với chủ đề của sự kiện là “Scaelis” - lấy cảm hứng từ bàn cờ vua, nơi mỗi nước đi đều có thể thay đổi cục diện, các bạn trẻ gửi gắm thông điệp để bảo vệ môi trường, mọi hành động dù là nhỏ nhất đều mang ý nghĩa quyết định.

Mỗi quyển sách sờn gáy, mỗi chiếc áo không còn dùng đến được trao đi không phải là một sự loại bỏ, mà là một "nước cờ" mở ra hành trình mới, một cuộc đời mới cho những món đồ cũ.

Tình nguyện viên dự án thu gom, phân loại đồ thu gom. Ảnh: NVCC

Và "nước cờ" của cộng đồng đã tạo nên một kết quả ấn tượng với hơn 4,3 tấn giấy, 170 kg sách truyện, 2 tấn quần áo cũ cùng 120 kg chai lọ được quyên góp. Đây không chỉ là vật chất, mà còn là niềm tin, là sự ủng hộ của người dân Thủ đô dành cho một dự án môi trường ý nghĩa do chính các em học sinh khởi xướng và vận hành.

Sự kiện là dịp để chúng em lan tỏa thông điệp sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng em mong muốn khuyến khích mọi người cùng hành động vì một môi trường bền vững hơn, bắt đầu từ những việc làm đơn giản nhất”, Bạn Trương Yến Lan - Học sinh trường THPT Kim Liên, Trưởng ban Tổ chức dự án.

Năm nay, Ban Tổ chức dự án Striped Project tổ chức thêm các trạm thu gom tại các khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội bên cạnh sự kiện chính tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Mười mùa lan tỏa lối sống xanh

Dự án Striped Project do một nhóm học sinh THPT tại Hà Nội thành lập năm 2015, nhằm thu gom và tái chế giấy thừa, giấy cũ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về môi trường của các bạn trẻ với giấy, sách vở và tài nguyên gỗ. Qua 10 mùa hoạt động, Striped Project đã trở thành một trong những dự án môi trường của học sinh hàng đầu tại Hà Nội.

Bạn Trương Yến Lan - Trưởng ban Tổ chức dự án cho biết, những món đồ đã qua sử dụng sau khi được thu gom sẽ được các thành viên dự án phân loại và được tái chế thành những vật dụng xinh xắn, hữu ích để bày bán tại hội chợ handmade "Giờ Phe" gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện.

Toàn bộ số tiền thu được, cùng với sách vở và quần áo sẽ theo chân các bạn trẻ trong chuyến đi "Ngày Tình Nguyện" đến với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, dự án còn tổ chức "Striped Tour" là sân chơi tri thức giúp các em nhỏ được học về môi trường một cách trực quan và sinh động nhất.

Các tình nguyện viên dự án phân loại sách vở, quần áo... Ảnh: BTC

Với 4 chương trình Lượm Đây, Giờ Phe, Ngày Tình nguyện và Striped tour được tổ chức thường niên, các thành viên của dự án đã góp phần giải quyết vấn đề rác thải, tạo ra một vòng tuần hoàn của sự sáng tạo, yêu thương và sẻ chia.

Những cuốn sổ tái chế từ giấy vụn, những món đồ trang trí làm từ chai lọ cũ không chỉ là sản phẩm thân thiện với môi trường, mà còn là món quà sưởi ấm trái tim những mảnh đời kém may mắn.

Bằng sự nhiệt huyết, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, những học sinh của Striped Project đang chứng minh rằng người trẻ không thờ ơ với các vấn đề xã hội. Họ không chỉ nói về biến đổi khí hậu, mà đang trực tiếp hành động.