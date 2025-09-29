Trang bị kỹ năng thích ứng với thị trường lao động hiện đại cho sinh viên

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương; ông Alex Hungate - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc vận hành Grab.

Phát biểu tại Lễ ký kết, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, việc ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty TNHH Grab giai đoạn 2025 - 2028 mang ý nghĩa rất quan trọng. Trước mắt, trong 3 năm hợp tác, hai bên sẽ tập trung triển khai các hoạt động như trang bị kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng thích ứng với thị trường lao động hiện đại cho sinh viên; triển khai các giải pháp ưu đãi cho sinh viên làm thêm trong quá trình học tập.

Tạo môi trường để sinh viên được rèn luyện tư duy sáng tạo, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Mở rộng các chương trình hỗ trợ an sinh, chăm lo đời sống, nâng cao trải nghiệm học tập và sinh hoạt cho sinh viên.

Qua đó, chương trình hợp tác không chỉ mang lại lợi ích thiết thực, mà còn góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của thế hệ trẻ, giúp sinh viên Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu bản lĩnh, tự tin và hội nhập, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

﻿﻿ Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Grab triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên giai đoạn 2025 - 2028.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab sẽ đẩy mạnh các hoạt động, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phát triển kiến thức, kỹ năng số, tiếp cận và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Hai bên kỳ vọng hướng tới việc xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của nền kinh tế số.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng để hai bên cùng nâng cao vai trò, trách nhiệm thông qua sự phối hợp hiệu quả trong lộ trình trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam.