Lồng đèn thắp sáng ước mơ, gieo yêu thương đến thiếu nhi Đông Nam Bộ

TPO - Ngày 28/9, tại tỉnh Đồng Nai, Hội đồng Đội Trung ương, Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã mang không khí Trung thu rộn ràng, ấm áp đến trẻ thơ ở mảnh đất miền Đông Nam Bộ nắng gió, đa sắc màu văn hóa.

Tham dự chương trình, có anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội, Nhà Thiếu nhi tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã; cùng thầy cô, phụ huynh và hơn 1.500 em thiếu nhi háo hức chung vui ngày hội.

Chương trình đã mang không khí Trung thu rộn ràng, ấm áp đến trẻ thơ ở mảnh đất miền Đông Nam Bộ nắng gió, đa sắc màu văn hóa.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân gửi lời chúc mừng và mong mọi trẻ em nơi vùng đất còn nhiều khó khăn này đều được đón Trung thu ấm áp, trọn nghĩa tình.

“Chăm lo cho trẻ em chính là xây nền móng cho tương lai đất nước, mỗi em nhỏ hôm nay là mầm xanh để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Tôi mong rằng, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, thầy cô, cha mẹ và đoàn viên thanh niên địa phương tiếp tục chung tay tạo môi trường an toàn, lành mạnh, nuôi dưỡng trí tuệ, thể chất và tâm hồn cho các em", anh Quân nói.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 500 thùng sữa, 50 balo, 50 thùng xúc xích, 50 suất học bổng trị giá 168 triệu đồng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao 500 phần quà, các đơn vị thiện nguyện trao 300 phần quà.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được tổ chức như tập huấn bảo vệ sức khỏe tâm thần, trò chơi dân gian, trải nghiệm nghệ thuật, biểu diễn ảo thuật, trao quà và học bổng… mang đến cho các em một mùa trăng thật trọn vẹn.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ Nhiều phần quà được Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị trao tặng tới các em thiếu nhi.

Hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” sẽ còn tiếp tục mang ánh sáng yêu thương đến mọi miền Tổ quốc, để trẻ em Việt Nam ở bất cứ nơi đâu cũng được vui Tết Trung thu, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng tương lai.