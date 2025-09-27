Quân đội tổng duyệt chương trình dạ hội đặc biệt

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, chương trình dạ hội do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quang Minh (bên phải) chủ trì buổi tổng duyệt dạ hội.

Dạ hội nhằm tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; những kết quả nổi bật của phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân thời gian qua; đồng thời, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo và những cống hiến của tuổi trẻ Quân đội đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, phát triển đất nước trong giai đoạn 2020-2025.

Qua đó, tiếp tục cổ vũ, động viên, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ và cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chính thức diễn ra vào tối 29/9 tới đây, chương trình sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn, đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn viên thanh niên Quân đội tham gia biểu diễn tại dạ hội.

Chương trình dạ hội có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát Chèo Quân đội, các Đoàn Văn công thuộc Quân khu 2, Quân khu 3, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng.

Cùng tham gia biểu diễn có 2.500 diễn viên quần chúng là đoàn viên thanh niên thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Binh chủng Đặc công, Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Đoàn Nghi lễ Quân đội và Trường THPT Đông Anh (Hà Nội).