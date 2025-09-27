Quân đội tổng duyệt chương trình dạ hội đặc biệt

TPO - Tối 27/9, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì tổng duyệt Dạ hội Thanh niên Quân đội, với chủ đề “Dưới cờ Đảng vinh quang - Vang bài ca Quyết thắng”.
Qua đó, tiếp tục cổ vũ, động viên, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ và cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.