Sĩ quan trẻ Việt Nam và Philippines bàn cách đầu tư cho tương lai

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm, giao lưu tại Việt Nam của đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Philippines, chiều 23/9, tại Hà Nội, diễn ra cuộc tọa đàm giữa sĩ quan trẻ hai nước. Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Philippines cho rằng, hoạt động giao lưu thiết thực này là một sự đầu tư cho tương lai.

Tọa đàm diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ (SQT) Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại tá Michael G Barrion - Trưởng đoàn SQT Quân đội Philippines.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ hai nước trao quà lưu niệm tặng các đại biểu tham dự tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá Nguyễn Văn Ninh cho biết, chuyến thăm của đoàn SQT Quân đội Philippines tới Việt Nam diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm nâng cấp lên mối quan hệ Đối tác chiến lược và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1976 - 12/7/2026).

Tọa đàm lần này là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Quân đội và Nhân dân hai nước.

Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu tại tọa đàm.

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Philippines thời gian qua cũng đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là các chuyến thăm, gặp gỡ cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước.

Hai bên đã duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống trên biển; giao lưu SQT và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn song phương và đa phương.

“SQT Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng rằng kết quả hợp tác Việt Nam - Philippines sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển không ngừng của mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới”, Đại tá Nguyễn Văn Ninh nói.

Đại tá Michael G Barrion - Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội Philippines, phát biểu tại tọa đàm.

Nhấn mạnh tổ chức giao lưu SQT Quân đội hai nước là cơ hội tốt, là điều kiện thuận lợi để cùng nhau tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, hiểu biết lẫn nhau, Đại tá Nguyễn Văn Ninh đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, SQT và nhân dân hai nước về lịch sử, ý nghĩa mối quan hệ Việt Nam - Philippines.

Cùng với đó, hoạt động giao lưu, trao đổi SQT giữa Quân đội hai nước cần được duy trì và tăng cường theo hướng thực chất, hiệu quả hơn, qua đó góp phần giúp SQT được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chuyên môn và trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao.

Quang cảnh tọa đàm.

Chia sẻ tại tọa đàm, Đại tá Michael G Barrion cho rằng, SQT của hai nước đang đứng trước ngưỡng cửa của một thế giới biến đổi nhanh chóng, nơi mà những thách thức an ninh ngày càng phức tạp, đòi hỏi các giải pháp sáng tạo và cách tiếp cận hợp tác. Chương trình giao lưu SQT không chỉ đơn thuần là một sự kiện mà còn là chiếc nôi rèn luyện những nhà lãnh đạo tương lai.

Theo Đại tá Michael G Barrion, đối với các SQT, chương trình này mang đến cơ hội đặc biệt để mở rộng tầm nhìn, xây dựng các mối quan hệ bền vững, phát triển kỹ năng lãnh đạo, nâng cao hiểu biết về động lực an ninh khu vực.

“Những tình bạn và mối liên kết được hình thành trong chương trình này vượt qua mọi biên giới, kiến tạo một mạng lưới đồng nghiệp tin cậy có thể hợp tác trong các sáng kiến an ninh tương lai… Giá trị của hoạt động này đối với các SQT thực sự không thể đánh giá thấp. Đây chính là sự đầu tư cho tương lai của họ, và cho tương lai của lực lượng vũ trang chúng ta”, Trưởng đoàn SQT Quân đội Philippines nhấn mạnh.

Tại tọa đàm, sĩ quan trẻ hai nước đã cùng chia sẻ, thảo luận nhiều vấn đề thiết thực.

Đại tá Michael G Barrion cũng cho rằng, Quân đội hai nước đều sẽ gặt hái nhiều lợi ích quan trọng từ sự giao lưu này, trong đó có việc tăng cường khả năng phối hợp tác chiến. Chương trình cũng là diễn đàn để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và áp dụng những thực tiễn hiệu quả trong nhiều lĩnh vực quân sự...

“Cùng nhau ứng phó với những thách thức an ninh chung, chúng ta góp phần vào việc duy trì một Đông Nam Á ổn định và an toàn hơn. Chương trình giao lưu SQT chính là minh chứng rõ ràng cho cam kết chung của chúng ta đối với hoà bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Đây là một sự đầu tư cho tương lai của chúng ta, cũng như cho tương lai của mối quan hệ đối tác này”, Đại tá Michael G Barrion.