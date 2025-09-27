Anh Mai Hồng Anh làm Bí thư Đoàn thanh niên phường đông nhất Đà Nẵng

TPO - Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS phường Thanh Khê lần thứ nhất, anh Mai Hồng Anh được chỉ định làm Bí thư Đoàn phường Thanh Khê nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 27/9, Đoàn phường Thanh Khê (Đà Nẵng) tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 176 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu của 146 cơ sở Đoàn trực thuộc.

176 đại biểu dự Đại hội Đoàn phường Thanh Khê lần thứ I. Ảnh: Giang Thanh

Đoàn phường Thanh Khê thành lập mới trên cơ sở hợp nhất Đoàn thanh niên 5 phường thuộc quận Thanh Khê trước đây, gồm: Thạc Gián, Chính Gián, Xuân Hà, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường đạt được nhiều kết quả tích cực, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thích ứng nhanh với chuyển đổi số, sẵn sàng tham gia các phong trào tình nguyện, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Phong trào tình nguyện lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hơn 18,2 nghìn lượt ĐVTN tham gia, thực hiện 6 công trình thanh niên cấp trên trực tiếp với tổng giá trị 180 triệu đồng và 198 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị hơn 1,16 tỷ đồng.

Thành Đoàn Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiều mô hình tình nguyện được sáng kiến và triển khai có hiệu quả, tạo tác động tích cực đến đời sống xã hội, văn hóa văn minh đô thị như: Cột điện nở hoa, Vườn hoa thanh niên, Chợ giảm thiểu rác thải nhựa, Hành trình thứ 2 của lốp xe...

ĐVTN tích cực tham gia phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, chuyển đổi số hiệu quả các hoạt động của Đoàn Thanh niên các cấp, hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến...

Đoàn phường đang quản lý 66 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ của Đoàn thông qua Chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội đạt hơn 155 tỷ đồng.



Đoàn phường Thanh Khê cũng duy trì hiệu quả mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên, tiêu biểu như: TKĐ Media team, CG-Media, Câu lạc bộ truyền thông thanh niên, Việt Led, Chun Chun Bakery… Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn phường đã đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu đề ra.

Anh Mai Hồng Anh làm Bí thư Đoàn phường Thanh Khê khóa I.

Theo anh Mai Hồng Anh - Bí thư Đoàn phường Thanh Khê, Đại hội đánh dấu bước trưởng thành của tuổi trẻ phường Thanh Khê trong 5 năm qua, mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, hứa hẹn nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, phát huy vai trò của ĐVTN trong mọi lĩnh vực.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng đã công bố quyết định chỉ định nhân sự Ban chấp hành; Ban thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn phường khóa I. Anh Mai Hồng Anh được chỉ định giữ chức Bí thư; chị Nguyễn Thị Ngọc Bích giữ chức Phó Bí thư Đoàn phường Thanh Khê khóa I.

Anh Nguyễn Thanh Phong làm Bí thư Đoàn phường Hải Châu khóa I

Sáng cùng ngày, Đoàn phường Hải Châu tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đoàn phường Hải Châu khóa I với khẩu hiệu: Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển.

Hải Châu là địa bàn có lực lượng thanh thiếu nhi đông, chiếm tỷ lệ cao trong dân số, ĐVTN phường năng động, sáng tạo, tiếp cận nhanh với công nghệ, có trình độ học vấn cao.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn phường tổ chức và duy trì nhiều mô hình thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng như: Ngôi nhà của pin, Kiệt sáng - Hẻm an, Khu dân cư phân loại rác, Văn phòng Đoàn xanh...

Đoàn phường cũng tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách về phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, hướng dẫn quy trình xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thanh niên.

Anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, dự và chỉ đạo Đại hội.

Đoàn phường đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước, nổi bật như: thực hiện 5 công trình thanh niên; có nhiều ý tưởng, sáng kiến được nhân rộng như mô hình “Tái sử dụng – tái nạp đầy”, mô hình “Kiệt sáng, hẻm an”; kết nạp được 3.729 đoàn viên mới...

Trong nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Hải Châu chọn khẩu hiệu hành động là "Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển", đặt ra 13 nhóm chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ đột phá là triển khai 3 mô hình: Hành trình thanh niên chăm lo người cao tuổi cô đơn; Chi đoàn 4.0, Sáng kiến trẻ từ khu dân cư.

Dự và chỉ đạo Đại hội, anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, bối cảnh mới, tình hình mới chính là cơ hội để tuổi trẻ Hải Châu thể hiện được vai trò tiên phong, góp sức trẻ vào quá trình khẳng định vị thế của Hải Châu - một trong những địa phương quan trọng của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.

Anh Nguyễn Thanh Phong làm Bí thư Đoàn phường Hải Châu khóa I.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cũng đề nghị Đoàn phường thực hiện tốt "5 tiên phong" trong nhiệm kỳ mới gồm: Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển về thương mại, dịch vụ và khởi nghiệp; Tiên phong trong hội nhập quốc tế; Tiên phong trong tình nguyện vì cộng đồng và chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường; Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và củng cố nguồn lực chính trị, tiếp nối truyền thống.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng đã chỉ định anh Nguyễn Thanh Phong giữ chức Bí thư Đoàn phường Hải Châu khóa I; anh Nguyễn Công Anh và chị Lê Thị Bích Hiền giữ chức Phó Bí thư.