Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng và ca khúc tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc XIII

Cuộc thi sáng tác biểu trưng và ca khúc tuyên truyền được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài nước về sự kiện chính trị quan trọng của Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Cuộc thi cổ vũ phong trào thi đua trong các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước trước, trong và sau đại hội, qua đó đẩy mạnh vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện phong trào, công trình, phần việc thiết thực chào mừng đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Đây cũng là dịp thu hút sự quan tâm và khả năng thiết kế, sáng tạo nghệ thuật, sản phẩm truyền thông của đông đảo nhạc sĩ, ca sĩ, họa sĩ, nhà thiết kế, những người làm trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật, sáng tạo, thiết kế đồ hoạ... các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.

Tạo ra những tác phẩm âm nhạc, sản phẩm tuyên truyền, sản phẩm trực quan có giá trị tư tưởng, tính nghệ thuật cao, có sức lay động, lan tỏa, có nội dung sâu sắc, ca ngợi truyền thống tốt đẹp, những thành tựu, đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thể hệ tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, có tính lan tỏa nhằm tuyên truyền, cổ động cho Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Thông qua cuộc thi lựa chọn được tác phẩm biểu trưng (logo) cổ động, và ca khúc tuyên truyền chính thức cho Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam.

Thời gian phát động các cuộc thi và tổ chức gặp mặt các nhạc sĩ, nghệ sĩ, họa sĩ, nhà thiết kế, cung cấp thông tin, tài liệu và vận động tham gia các cuộc thi trong tháng 9/2025. Thời gian tiếp nhận bài dự thi từ khi phát động đến 30/11/2025; chấm và công bố kết quả vào tháng 12/2025.

Các tác phẩm dự thi phải thể hiện được về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc; thể hiện được tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển" của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thể hiện, khắc họa rõ nét quyết tâm của tuổi trẻ cả nước chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, với tinh thần “tiên phong”.

Đó là Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Dương Triều

Các tác phẩm thể hiện được lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thể hiện được sự quan tâm, của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành; tình cảm, kỳ vọng của thanh thiếu nhi và nhân dân đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Đặc biệt, tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa từng công bố, hoặc đã công bố kể từ thời điểm bắt đầu phát động Cuộc thi nhưng chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước. Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm của mình theo luật pháp Việt Nam và quốc tế, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền.

Dự kiến, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức gặp mặt báo chí, phát động cuộc thi Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) vào ngày 29/9, ca khúc vào ngày 30/9, nhằm phục vụ công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.