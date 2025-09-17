Chị Nguyễn Thu Trang tái cử Bí thư Đoàn Thanh niên SCIC

TPO - Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu Ban Chấp hành gồm 9 anh, chị. Chị Nguyễn Thu Trang tái cử làm Bí thư Đoàn Thanh niên SCIC khoá VI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước lần thứ VI diễn ra với tinh thần “Tiền phong, đoàn kết, bản lĩnh, đột phá, phát triển”.

Đại hội Đoàn Thanh niên SCIC lần thứ VI. Ảnh: Xuân Tùng

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Đoàn Thanh niên SCIC) là đoàn cấp cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Chính phủ. Hiện tại, Đoàn Thanh niên SCIC có 41 đoàn viên, với độ tuổi bình quân là 31 tuổi, đang sinh hoạt tại 3 chi đoàn trực thuộc. Số lượng Đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn là 12 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên niên SCIC đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật với 7 công trình thanh niên cấp Khối Doanh nghiệp Trung ương; 12 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng… Nhiều chương trình tình nguyện an sinh xã hội được triển khai như “Máy tính cho em”, “Xây trường cho em”, hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn… với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng.

Ông Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Chí Thành – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC nhấn mạnh tầm quan trọng của tuổi trẻ SCIC trong việc tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, đột phá và phát triển, đặc biệt trong bối cảnh SCIC chuyển đổi mô hình hoạt động thành một tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp, hướng tới các mục tiêu để trở thành một tổ chức đầu tư tài chính có quy mô vốn chủ sở hữu hàng đầu Việt Nam.

Ông Thành cũng nhấn mạnh về áp lực tăng trưởng hai con số mà SCIC được xác định trong nhiệm kỳ tới; đồng thời kêu gọi tuổi trẻ SCIC rèn luyện bản lĩnh chính trị, thay đổi cách nghĩ, cách làm, tư duy đột phá để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Đảng ủy SCIC cam kết luôn quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn hoạt động và phát triển.

Anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ ghi nhận những thành tích nổi bật của Đoàn Thanh niên SCIC trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là các hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội.

Anh Tùng đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên SCIC tập trung vào việc đổi mới, nâng cao hiệu quả, và gắn kết hoạt động đoàn với nhiệm vụ chính trị của công ty, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục để xây dựng thế hệ đoàn viên có lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trong sáng và khát vọng cống hiến; tạo môi trường phát triển toàn diện đoàn viên thanh niên...

Đại biểu biểu quyết chương trình, nội dung Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Phong trào "5 tiên phong"

Với tinh thần “Tiền phong, đoàn kết, bản lĩnh, đột phá, phát triển”, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đoàn Thanh niên phấn đấu thực hiện nhiều chỉ tiêu trọng tâm.

Trong đó, có thực hiện 5 công trình thanh niên cấp cơ sở và 5 công trình cấp Đoàn Chính phủ; ít nhất 11 công trình, phần việc của thanh niên các cấp trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số góp phần xây dựng và phát triển SCIC. Phấn đấu giới thiệu 20 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, 10 đồng chí được kết nạp Đảng.

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ tới, Đoàn công ty triển khai phong trào “5 tiên phong”. Tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; hội nhập quốc tế; trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; trong tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thực hiện chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”.

Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên SCIC khoá VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Hoàng Tùng và lãnh đạo SCIC tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên SCIC khoá VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Xuân Tùng