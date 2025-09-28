'Tự hào' theo cách của người trẻ

TP - Giữa không gian cổ kính bậc nhất Hà Nội, triển lãm Dân tộc tự hào đã biến Văn Miếu thành một sàn tranh đương đại. 40 tác phẩm của 39 họa sĩ trẻ đã mở ra cuộc đối thoại đa thế hệ về câu chuyện “tự hào”, vốn được lan tỏa từ dịp 30/4 và bùng lên mạnh mẽ trong những ngày kỷ niệm Quốc khánh.

Tiếp tục câu chuyện tự hào

40 tác phẩm là 40 câu chuyện riêng biệt, cùng hòa vào bức tranh lớn mang tên “Việt Nam”. Người xem bị lây nhiễm cảm xúc từ bức tranh về nụ cười trong trẻo của một em bé mặc áo dài trắng, hình ảnh cựu chiến binh rong ruổi khắp đất nước, và khoảnh khắc cả khu phố chuẩn bị treo cờ đỏ sao vàng dịp Quốc khánh.

Khán giả của Dân tộc tự hào đa phần là người trẻ.

Du khách Marie Dupont (Pháp) chia sẻ: “Tôi đến Hà Nội nhiều lần, nhưng lần đầu tiên được trải nghiệm một triển lãm như Dân tộc tự hào ngay tại Văn Miếu. Tôi thật sự ấn tượng với cách các họa sĩ trẻ đưa những hình ảnh đời thường, từ nụ cười trẻ em đến lá cờ đỏ, vào tranh với sự chân thành. Triển lãm giúp tôi hiểu rõ hơn tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc của người Việt, và điều đó vượt ra ngoài ngôn ngữ hay biên giới”.

Triển lãm Dân tộc tự hào đã khai mạc tại Di tích Quốc gia Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội và kéo dài đến ngày 30/9. Sự kiện do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với doanh nghiệp sáng tạo TiredCity tổ chức.

Du khách quốc tế thích thú với triển lãm.

Bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng Nghiên cứu và Sưu tầm tại Văn Miếu cho biết, triển lãm nhằm mục đích mang đến cho công chúng góc nhìn yêu thương về đất nước và con người Việt Nam tươi đẹp, thân thiện. “Chúng tôi mong muốn Văn Miếu không chỉ là nơi lưu giữ truyền thống học vấn, mà còn trở thành điểm đến sáng tạo, để thế hệ trẻ được thử sức và lan tỏa giá trị văn hóa theo cách riêng của mình”, bà nói thêm.

Đại diện cho các họa sĩ trẻ tham gia triển lãm, Hồng Hoa, tác giả bức tranh Khung thêu của mẹ, lấy cảm hứng từ công việc thợ may của mẹ, đã bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi tác phẩm của mình được chọn trưng bày. Cô cho biết mỗi bức tranh đều kể một câu chuyện gắn liền với tình yêu quê hương, niềm tự hào về độc lập, hòa bình và bản sắc dân tộc.

Bức Em bé Việt Nam thu hút nhiều người đến check in.

“Thông qua công việc của mình, tôi hy vọng có thể góp phần lan tỏa tình yêu đất nước đến nhiều người và nhiều nơi hơn nữa”, Hoa chia sẻ.

Trong mắt khán giả trẻ, triển lãm không phải là thế giới nghệ thuật xa lạ mà như tấm gương phản chiếu chính đời sống thường nhật. Lê Phương Anh (22 tuổi, sinh viên Mỹ thuật Công nghiệp) chia sẻ: “Bức Chuẩn bị với cảnh người dân treo cờ khiến tôi lập tức nhớ lại những ngày háo hức đợi Tết Độc lập. Nó cho thấy nghệ thuật đôi khi chỉ đơn giản là khơi dậy ký ức mà ai cũng mang trong mình”.

Đứng trước bức Đi thôi của họa sĩ Hà Nhi, Nguyễn Hải Nam (26 tuổi, nhân viên truyền thông) thấy bóng dáng người ông cựu chiến binh của mình. Anh nói: “Nét vẽ giản dị nhưng gợi nhắc công lao của những thế hệ đã đi qua chiến tranh để chúng ta có ngày hôm nay”.

Thành công ở sự tương tác

Bức tường tự hào tạo ra hàng trăm tương tác thú vị.

Giữa sân Bái Đường ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bức tường Tự hào trở thành điểm hút khách không kém các bức tranh triển lãm. Từng nhóm bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt ghi lại những cảm nhận, kỷ niệm hoặc lời nhắn gửi của riêng mình trên những mảnh giấy hình ngôi sao. Hương Lan (Hà Nội) viết: “Mỗi gam màu đều gợi tôi nhớ về mẹ, về ngôi nhà nhỏ và cội nguồn của mình”. Cạnh đó, nét chữ nắn nót của một em nhỏ khiến nhiều người chú ý: “Con vui vì được lớn lên trong hòa bình”. Một học sinh lớp 8 ghi: “Cháu mơ ước mai này được vẽ thêm những câu chuyện về đất nước”. CCB Nguyễn Văn Thụ để lại lời nhắn bằng những dòng chữ run run: “Tôi nhớ đồng đội và những năm tháng thanh xuân”.

Nhà phê bình nghệ thuật Trần Khánh Hưng nhận xét: “Không cần quá cầu kỳ, triển lãm thành công vì chạm đến cảm xúc khán giả. Nó khiến người xem nhận ra rằng nghệ thuật đẹp nhất là khi kể lại câu chuyện của chính cộng đồng mình”.

PGS.TS Phạm Quốc Hùng, nhà nghiên cứu văn hóa, cho rằng triển lãm có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi nghệ thuật thị giác. “Quan sát khán giả tại Văn Miếu, tôi thấy nhiều người dừng lại khá lâu trước mỗi tác phẩm. Khi những câu chuyện riêng tư được kể lại bằng nghệ thuật, chúng không chỉ làm giàu thêm ký ức cộng đồng mà còn góp phần định hình diện mạo văn hóa Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa. Triển lãm lần này đã mở ra cơ hội để chúng ta nhìn rõ hơn cách thế hệ trẻ tiếp nhận và tái hiện di sản khiến di sản trở thành câu chuyện sống động trong đời sống đương đại”.