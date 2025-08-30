Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc với 'Sắc đỏ Ba Đình'

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chuỗi hoạt động phong phú chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” tại không gian tuyến phố đi bộ Trúc Bạch, phường Ba Đình, Hà Nội nhằm khẳng định vị thế Thủ đô là điểm đến “Hà Nội - Đến để yêu”, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc...

Tối 30/8, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với phường Ba Đình tổ chức chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” tại không gian tuyến phố đi bộ Trúc Bạch.

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động ngành du lịch thành phố chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, chương trình chuỗi hoạt động du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Sắc đỏ Ba Đình” là sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch quan trọng của Thủ đô, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc.

nht05469.jpg
Nhiều người tham gia bộ hành trong chương trình "Sắc đỏ Ba Đình"

"Chương trình góp phần kết nối điểm đến, giới thiệu các sản phẩm, tour tuyến du lịch tại địa bàn phường Ba Đình, qua đó thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam cũng như tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố”, lãnh đạo sở chia sẻ.

Chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” diễn ra từ ngày 30/8 đến 2/9 tại không gian tuyến phố đi bộ Trúc Bạch và một số điểm di tích, khu trải nghiệm lân cận như: Đền Quán Thánh, đền Thủy Trung Tiên, đình An Trí, khu ẩm thực đêm Đảo Ngọc - Ngũ Xã.

nht05450.jpg
Đoàn bộ hành với nhiều nhạc cụ trên phố Trúc Bạch, phường Ba Đình

Nội dung gồm chuỗi hoạt động phong phú: Hoạt động chủ đề “Con đường di sản”, du khách sẽ tham quan, dâng hương tại Đền Quán Thánh, Đền Thủy Trung Tiên, Đình An Trí; trải nghiệm các gian hàng, tour độc đáo trên tuyến phố Trúc Bạch và 4 toa tàu điện 2 tầng thuộc dự án Tuyến số 6 với chủ đề “Toa Phở, Toa Bao cấp, Toa Thóc lúa gạo, Toa Trà – café”.

Hoạt động Ngày hội ẩm thực Hà Nội, tái hiện ký ức ẩm thực xưa, khám phá không gian ẩm thực Ngũ Xã – Ba Đình và ẩm thực đường phố Việt Nam.

Ngoài ra, du khách còn được xem biểu diễn nghệ thuật với các tiết mục ca trù tại Đình An Trí, nghệ thuật đường phố tương tác trong các tối 31/8, 1/9 và 2/9.

quoc-khanh1.jpg
Một góc trang trí trong khu vực diễn ra chương trình

Không gian triển lãm và trải nghiệm sẽ giới thiệu các hình ảnh lịch sử 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; các tiểu cảnh, khu chụp ảnh, gian hàng đặc sắc.

Du khách cũng sẽ được tham gia hoạt động tại các “Trạm độc lập”, như trạm tiếp sức nước uống, trạm đổi cờ Tổ quốc, trạm “Lưu lại cảm xúc” để viết hoặc vẽ cảm nhận về Độc lập – Tự do – Tổ quốc, cùng trạm giới thiệu, trải nghiệm du lịch xanh và du lịch số...

Trần Hoàng
#Sắc đỏ Ba Đình #du lịch Hà Nội 2025 #hoạt động văn hóa lịch sử Hà Nội #kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #du lịch truyền thống Việt Nam #phố đi bộ Trúc Bạch #đền Quán Thánh #ẩm thực Ngũ Xã #biểu diễn nghệ thuật đường phố #trải nghiệm du lịch xanh

