Người lính

Google News

Cận cảnh quân nhân 4 nước tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Thu Loan-Quỳnh Như-Công Hướng
TPO - Bốn đoàn quân đội quốc tế bao gồm: Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia đang tích cực luyện tập, chuẩn bị cho hoạt động diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã cử những cán bộ, chiến sĩ ưu tú nhất sang Việt Nam tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

tc.jpg
Đoàn các nước tham dự buổi gặp mặt với đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, chiều 29/8. Ảnh: Công Hướng.

Chiều 29/8, chủ trì buổi gặp mặt thân mật, động viên các khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, sự tham gia của quân nhân các nước bạn bè quốc tế là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển. Đồng thời, điều này cũng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của bạn bè quốc tế với chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển của Việt Nam, góp phần khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

“Chúng tôi rất xúc động trước hình ảnh các đồng chí, nhất là hình ảnh các đồng chí quân nhân Trung Quốc vừa đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài đã kịp về đây để dự buổi gặp mặt thân mật”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nói.

tq.jpg
Khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Công Hướng.
t5.jpg
t1.jpg
120 chiến sĩ khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Công Hướng.
nga.jpg
n1.jpg
nga1.jpg
nga-2789.jpg
33 quân nhân thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga sang Việt Nam từ ngày 20/8 để tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành. Ảnh: Công Hướng.
lao.jpg
l1.jpg
Khối quân đội Nhân dân Lào gồm 120 người, trong đó có một số chiến sĩ đã từng tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) của Việt Nam. Ảnh: Công Hướng.
cam.jpg
cam-2107.jpg
Khối quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Công Hướng.

Bốn khối quân nhân các nước: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia sẽ cùng các khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, khối quần chúng Việt Nam tham gia tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vào 6h30 ngày 30/8, và Lễ kỷ niệm chính thức vào lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Thu Loan-Quỳnh Như-Công Hướng
#quốc phòng Việt Nam #quân nhân quốc tế #diễu binh 80 năm Cách mạng tháng Tám #Lễ kỷ niệm quốc khánh 2/9 #Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến #A80 #diễu binh diễu hành #Nga #Lào #Trung Quốc #Campuchia #Tổng duyệt lễ 2/9

