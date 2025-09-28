Xây dựng thế hệ đoàn viên, sinh viên ‘vừa hồng, vừa chuyên’

TPO - Theo chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội, điểm tự hào nhất của tuổi trẻ ĐHQG giai đoạn 2022 - 2025 là xây dựng được một thế hệ đoàn viên, sinh viên “vừa hồng, vừa chuyên”, vừa giỏi chuyên môn, nghiên cứu, vừa giàu tinh thần trách nhiệm xã hội.

Giai đoạn 2022 - 2025, được đánh giá là khẳng định vị thế, bản lĩnh và vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn với đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong học tập, rèn luyện và cống hiến.

Các cấp bộ Đoàn trong ĐHQG Hà Nội đã hoàn thành 9 nhóm chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức. Đoàn Thanh niên đã thực sự tạo môi trường cho sinh viên học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Điều đó được thể hiện ở các con số: hơn 35.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hơn 70 hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; hơn 40.000 lượt sinh viên tham gia 65 cuộc thi kiến thức, sân chơi, học thuật, phát triển, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; có hơn 45.000 lượt sinh viên tham gia Cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên Star Award các năm.

Đại hội Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đoàn các cơ sở cũng đã giới thiệu 525 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã có 360 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đoàn các cấp cũng hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới hơn 30 CLB và đang quản lý 235 CLB, tạo môi trường rèn luyện đa dạng, hiệu quả, thiết thực cho sinh viên.

Các phong trào hành động của thanh niên: Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai sâu rộng. Đã có hơn 3.500 sinh viên được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp, trong đó có 15 tập thể, 28 cá nhân được tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương; trên 600 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được triển khai, nhiều công trình đạt giải thưởng cấp Bộ, cấp Trung ương.

Khánh thành công trình thanh niên trong Chiến dịch Mùa hè xanh, tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Hoạt động tình nguyện tiếp tục là điểm sáng, với hàng nghìn lượt đoàn viên, sinh viên tham gia, để lại dấu ấn tại hơn 30 tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt trong các chiến dịch Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Xuân tình nguyện.

Bên cạnh đó, phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế cũng có bước phát triển rõ nét. Hàng chục ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên được hỗ trợ, nhiều dự án đoạt giải thưởng trong và ngoài nước. Các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế mở ra cơ hội để sinh viên ĐHQGHN hội nhập sâu rộng, phát huy năng lực trong môi trường toàn cầu.

Nhiều sân chơi ý nghĩa đã được tổ chức tạo môi trường cho sinh viên học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành

Chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi có thể khẳng định giai đoạn 2022 – 2025 là một giai đoạn thành công, gắn liền với dấu ấn sáng tạo và khát vọng của tuổi trẻ. Thành công không chỉ nằm ở kết quả cụ thể, mà ở sự chuyển biến về tư duy, ý thức rèn luyện và tinh thần cống hiến của đoàn viên, sinh viên.

Theo chị Hoa, tổ chức Đoàn không chỉ phát động phong trào mà còn đặt trọng tâm vào việc đồng hành, hỗ trợ để đoàn viên, sinh viên thấy được lợi ích thiết thực, từ đó chủ động tham gia, sáng tạo và khẳng định giá trị bản thân. Đó chính là cách Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQG Hà Nội khẳng định vai trò đồng hành và dẫn dắt.

Có hơn 45.000 lượt sinh viên tham gia Cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên Star Award các năm.



“Điểm tự hào nhất của giai đoạn này là xây dựng được một thế hệ đoàn viên, sinh viên “vừa hồng, vừa chuyên”, vừa giỏi chuyên môn, nghiên cứu, vừa giàu tinh thần trách nhiệm xã hội. Đã có hơn 9.000 lượt sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động khác nhau của Đoàn. Chúng tôi tin rằng, mỗi sinh viên ĐHQG Hà Nội khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện đều mang theo niềm tin, khát vọng và trách nhiệm xã hội của bản thân với gia đình và cộng đồng. Những trải nghiệm và bài học từ các hoạt động tình nguyện sẽ trở thành hành trang quý báu, đồng hành cùng các em trên con đường trưởng thành và cống hiến sau này”, chị Hoa chia sẻ.