Cuộc thi sáng tác logo Đại hội Đoàn: Tuổi trẻ sáng tạo và khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, bản sắc Việt

TPO - Đại hội XIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không chỉ là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, hoài bão của tuổi trẻ, mà còn là dịp để toàn xã hội thấy rõ khát vọng vươn lên, tinh thần dấn thân, cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Cuộc thi sáng tác logo là một hình thức sinh động để tuổi trẻ thể hiện sự nhập cuộc, sáng tạo và khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, bản sắc Việt Nam.

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo, Báo Tiền Phong tổ chức gặp mặt báo chí, chính thức phát động cuộc thi sáng tác logo Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang; Cục phó Cục Báo chí, Bộ VHTT&DL Đặng Thị Phương Thảo; Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ VHTT&DL Ngô Tuấn Phong; Phó Trưởng ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Công Tuân; Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Thị Ngọc Oanh; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An; Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhà báo Phùng Công Sưởng; Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhà báo Lê Minh Toản.

Cùng dự có lãnh đạo các trường Mỹ thuật, các nhà thiết kế, văn nghệ sĩ; phóng viên, nhà báo các cơ quan thông tấn báo chí; người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu cuộc thi. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Tìm biểu tượng cho khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) cho Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 là một trong những sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động tuyên truyền hướng tới Đại hội, nhằm khơi dậy tinh thần, khí thế, niềm tin và khát vọng của tuổi trẻ cả nước trước thềm sự kiện chính trị trọng đại này.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, mỗi kỳ Đại hội đều để lại dấu ấn sâu sắc qua những hình tượng, giai điệu, biểu trưng nghệ thuật tiêu biểu. Từ logo, khẩu hiệu, đến những ca khúc chính thức đều trở thành nguồn cảm hứng, cổ vũ tinh thần tuổi trẻ, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Cuộc thi sáng tác logo Đại hội XIII tiếp nối truyền thống đó, với mong muốn lựa chọn được những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, tư tưởng và sức lan tỏa, phản ánh đúng tinh thần thời đại và khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Cuộc thi lần này được phát động rộng rãi, không chỉ trong đoàn viên, thanh niên mà còn mở rộng tới mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như bạn bè quốc tế đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam. Điều đó khẳng định tinh thần rộng mở, cầu thị, khuyến khích sự sáng tạo của mọi tầng lớp, để từ đó tìm ra một biểu trưng xứng tầm Đại hội XIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - biểu tượng cho khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ, Báo Tiền Phong rất vinh dự được Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo làm đơn vị thường trực tổ chức cuộc thi sáng tác logo. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của Báo Tiền Phong - diễn đàn của tuổi trẻ cả nước, luôn đồng hành, cổ vũ, truyền ngọn lửa tinh thần cống hiến, phụng sự vì Tổ quốc cho đoàn viên thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam.

Thay mặt Ban Tổ chức, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để xây dựng thể lệ, tiêu chí minh bạch, công bằng, khoa học; tổ chức chấm chọn khách quan, lựa chọn tác phẩm xứng đáng; đẩy mạnh tuyên truyền trên mọi nền tảng báo chí, truyền thông, mạng xã hội để lan tỏa thông điệp, thu hút đông đảo tác giả chuyên nghiệp và không chuyên tham gia; bảo đảm cuộc thi diễn ra công khai, hiệu quả, tiết kiệm, nhưng có sức lan tỏa rộng khắp.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày phát động cho đến hết ngày 30/11/2025. Công bố kết quả: Dự kiến vào tháng 12/2025. Địa chỉ tiếp nhận bài dự thi: + Hồ sơ gửi trực tiếp: Báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. (Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII) + Hồ sơ gửi bản điện tử qua email: logodh13.baotienphong@gmail.com. (Email ghi rõ: Tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII)

Nhấn mạnh tinh thần tiên phong

Thông tin về thể lệ cuộc thi, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, cho biết tác phẩm dự thi bám sát, thể hiện được chủ đề và tinh thần của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Cụ thể, thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc; nhấn mạnh được tinh thần “Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Đột phá – Phát triển” của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thể hiện, khắc họa rõ nét quyết tâm của tuổi trẻ cả nước chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, với tinh thần “tiên phong”.

Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam trong thời gian tới là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên…

Về yêu cầu, tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa từng được công bố hay tham gia bất kỳ cuộc thi nào trước đó. Các tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản quyền và sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, nếu có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tác, tác giả bắt buộc phải ghi rõ thông tin này.

Anh Nguyễn Thái An thông tin giới thiệu cuộc thi. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Về mặt hình thức, logo phải bao gồm các yếu tố bắt buộc như Huy hiệu chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số La Mã "XIII" tượng trưng cho lần thứ 13 của Đại hội và nhiệm kỳ "2026 - 2031".

Tác phẩm dự thi được vẽ trên giấy trắng, khổ A4 kèm theo 1 file thiết kế bằng các phần mềm đồ họa như: *.AI, *.CDR và 1 file *.jpg. Trình bày 1 mẫu lớn nằm chính giữa có chiều rộng đúng kích cỡ 15cm, 1 mẫu thu nhỏ màu và 1 mẫu đen trắng kích cỡ 2,5cm; thiết kế hình ảnh dưới dạng 2D.

Tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích về ý nghĩa, nội dung chủ đạo của tác phẩm, trình bày trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14.

Ban Tổ chức cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng