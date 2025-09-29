Bí thư Trung ương Đoàn: Logo Đại hội Đoàn XIII phải thể hiện đậm nét 'tiên phong', khát vọng kỷ nguyên mới

TPO - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII phải thể hiện được tiếng nói, khát vọng của người trẻ, thắp lên niềm tin về những hướng đi mới của tổ chức Đoàn; phải thể được tính chính trị nhưng không kém phần hiện đại và tạo được trào lưu mới trong đoàn viên, thanh niên khi sử dụng.

Ngày 29/9, tại trụ sở Báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội) diễn ra chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sức sống của một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Mở đầu bài phát biểu, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ sự vui mừng trước không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm và sự tham gia đóng góp tâm huyết của đông đảo các chuyên gia, họa sĩ, nhà thiết kế và các cơ quan thông tấn báo chí.

Sự tham dự đông đủ và những ý kiến sâu sắc ngay trong ngày phát động "chứng tỏ rằng sức sống của cuộc thi, ý nghĩa và quy mô, tầm vóc của cuộc thi đã lan tỏa bước đầu".

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là một sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ Việt Nam và đánh dấu bước phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng phong trào thanh thiếu nhi.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều chuyển biến nhanh chóng, đặc biệt Đảng và Nhà nước đã có những định hướng, chiến lược mới rất quan trọng. Đại hội sẽ đưa ra được những quyết sách, nghị quyết cụ thể, quan trọng để thanh niên cùng hành động trong giai đoạn mới. Do đó, công tác tuyên truyền cho Đại hội, mà khởi đầu là việc tìm ra một biểu trưng xứng tầm, mang một ý nghĩa đặc biệt.

Cuộc thi diễn ra từ nay đến tháng 12/2025. Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 30/11. Hồ sơ gửi về Báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội) hoặc email: logodh13.baotienphong@gmail.com.

Theo chị Trang, cuộc thi không chỉ đơn thuần là tìm kiếm một thiết kế đẹp. Nó được xem như một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một cơ hội để mỗi đoàn viên, thanh niên khi tìm hiểu về cuộc thi cũng là lúc họ thấu hiểu hơn về vai trò và sứ mệnh của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới.

"Khi chúng ta đọc, tìm hiểu thể lệ, mục đích của cuộc thi cũng là một cách để cho mọi đoàn viên, thanh niên hiểu được hướng tới sắp tới thì tổ chức Đoàn sẽ làm gì", chị Trang nói.

Biểu tượng đậm tính chính trị và hiện đại

Đi sâu vào những kỳ vọng đối với tác phẩm logo, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, logo phải thể hiện được tiếng nói, khát vọng của người trẻ, thắp lên niềm tin về những hướng đi mới của tổ chức Đoàn.

"Logo phải thể hiện được tính chính trị nhưng không kém phần hiện đại và phải tạo được trào lưu mới trong đoàn viên thanh niên khi sử dụng", chị Trang nói.

Theo chị Trang, logo cần thể hiện một cách cô đọng, đơn giản nhưng hàm ý của nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và có tính ứng dụng cao để có thể xuất hiện trong mọi hoạt động trước, trong và sau đại hội, lan toả trên các sản phẩm từ cấp tỉnh đến trung ương trong suốt cả nhiệm kỳ.

Để các tác giả có thêm nguồn cảm hứng và định hướng sáng tác, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đã chia sẻ về tư tưởng chủ đạo của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đó là "Tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Đặc biệt, chị Trang nhấn mạnh, logo Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII phải thể hiện đậm nét tinh thần "Tiên phong", cụ thể hóa qua 5 nội dung cốt lõi: Tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong trong làm giàu, phát triển kinh tế đất nước; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Tìm ra tác phẩm thuyết phục, xứng tầm

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã chính thức phát động cuộc thi và kêu gọi tất cả họa sĩ, nhà thiết kế chuyên nghiệp, không chuyên, các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên, các em thiếu nhi, nhân dân cả nước cũng như là ngoài nước sẽ dành tâm huyết, tình cảm và sự sáng tạo của mình để tham gia.

Chị Trang cam kết về một quy trình chấm giải công tâm, minh bạch với sự tham gia của các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực hội họa, mỹ thuật. Đồng thời, ghi nhận ý kiến đóng góp từ các đại biểu, chị bày tỏ sự ủng hộ với ý tưởng công bố các tác phẩm lọt vào vòng chung kết để lấy ý kiến rộng rãi và có thể xem xét thêm giải thưởng do khán giả bình chọn, nhằm tìm ra một tác phẩm "thuyết phục nhất, xứng đáng nhất, xứng tầm nhất".

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong cả nước thì sẽ tuyên truyền sâu rộng tinh thần và thể lệ cuộc thi đến với đông đảo thanh thiếu nhi trong cả nước để cùng hưởng ứng tham gia cuộc thi.