Thanh niên Lạng Sơn, Cao Bằng giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

TPO - Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn và Cao Bằng đã huy động các tổ, đội với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên xuống cơ sở, đến các nơi nước lũ đã rút để giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong ngày 10 và 11/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã phát động và huy động hơn 300 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Xung kích dọn dẹp vệ sinh tại các công trình công cộng, trường học.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên Lạng Sơn có mặt tại những điểm ngập lụt sau lũ rút, khắc phục hậu quả.

Giúp người dân sửa chữa nhà cửa.

Dọn dẹp môi trường đường làng, ngõ xóm.

Giúp dân không quản ngày, đêm.

Các đội hình thanh niên tình nguyện đã tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, tu sửa nhà cửa, trường học, giúp người dân ổn định đời sống, đồng thời phối hợp vận chuyển và phân phát nhu yếu phẩm tới các hộ dân bị ảnh hưởng nặng.

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn trao tặng các nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ.

Mang tình cảm yêu thương đến đồng bào vùng lũ lụt.

Anh Đoàn Thành Công - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn thăm hỏi, động viên nhân dân và bệnh nhân ở Hữu Lũng.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lạng Sơn trực tiếp đến vùng ngập lụt, thăm hỏi chia sẻ những khó khăn, mất mát của nhân dân địa phương.

Tại tỉnh Cao Bằng, trước những khó khăn của người dân, tuổi trẻ Cao Bằng đã chung tay giúp khắc phục hậu quả, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nhanh chóng có mặt tại các điểm bị ảnh hưởng nặng để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Tuổi trẻ địa phương đã huy động hàng nghìn đoàn viên, thanh niên ra quân, tham gia dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, dọn cây gãy đổ tại các tuyến đường, trường học, trạm y tế. Nhiều đoàn viên giúp người dân sửa chữa mái nhà, tường nứt, chuồng trại, hỗ trợ gieo trồng lại cây mùa vụ, chăm sóc vật nuôi, khôi phục sản xuất.

Tuổi trẻ Cao Bằng tích cực vệ sinh, thu gom bùn đất.

Vệ sinh môi trường ở các cơ sở cộng cộng, nhà dân.

Sửa chữa nhà cho nhân dân.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Cao Bằng tích cực giúp dân ổn định cuộc sống.

Giúp nhân dân thu hoạch mùa màng.

Chị Triệu Thanh Dung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng (giữa) trao quà động viên nhân dân.

Tỉnh Đoàn Cao Bằng thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ lụt.

Ngoài ra, tuổi trẻ Cao Bằng đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà của nhà tài trợ tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại địa phương.

Hoạt động ý nghĩa trên đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, phát huy vai trò của tuổi trẻ Lạng Sơn và Cao Bằng trong hỗ trợ nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.