Thanh niên Lạng Sơn, Cao Bằng giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Trong ngày 10 và 11/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã phát động và huy động hơn 300 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.
Các đội hình thanh niên tình nguyện đã tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, tu sửa nhà cửa, trường học, giúp người dân ổn định đời sống, đồng thời phối hợp vận chuyển và phân phát nhu yếu phẩm tới các hộ dân bị ảnh hưởng nặng.
Tại tỉnh Cao Bằng, trước những khó khăn của người dân, tuổi trẻ Cao Bằng đã chung tay giúp khắc phục hậu quả, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nhanh chóng có mặt tại các điểm bị ảnh hưởng nặng để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Tuổi trẻ địa phương đã huy động hàng nghìn đoàn viên, thanh niên ra quân, tham gia dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, dọn cây gãy đổ tại các tuyến đường, trường học, trạm y tế. Nhiều đoàn viên giúp người dân sửa chữa mái nhà, tường nứt, chuồng trại, hỗ trợ gieo trồng lại cây mùa vụ, chăm sóc vật nuôi, khôi phục sản xuất.
Ngoài ra, tuổi trẻ Cao Bằng đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà của nhà tài trợ tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại địa phương.
Hoạt động ý nghĩa trên đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, phát huy vai trò của tuổi trẻ Lạng Sơn và Cao Bằng trong hỗ trợ nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.