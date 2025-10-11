Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thanh niên Lạng Sơn, Cao Bằng giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn và Cao Bằng đã huy động các tổ, đội với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên xuống cơ sở, đến các nơi nước lũ đã rút để giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong ngày 10 và 11/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã phát động và huy động hơn 300 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

c-4446.jpg
Xung kích dọn dẹp vệ sinh tại các công trình công cộng, trường học.
d-6574.jpg
a-2713.jpg
Đông đảo đoàn viên, thanh niên Lạng Sơn có mặt tại những điểm ngập lụt sau lũ rút, khắc phục hậu quả.
b-1554.jpg
Giúp người dân sửa chữa nhà cửa.
d1.jpg
f.jpg
Dọn dẹp môi trường đường làng, ngõ xóm.
e.jpg
Giúp dân không quản ngày, đêm.

Các đội hình thanh niên tình nguyện đã tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, tu sửa nhà cửa, trường học, giúp người dân ổn định đời sống, đồng thời phối hợp vận chuyển và phân phát nhu yếu phẩm tới các hộ dân bị ảnh hưởng nặng.

h3.jpg
Tỉnh Đoàn Lạng Sơn trao tặng các nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ.
h3a.jpg
Mang tình cảm yêu thương đến đồng bào vùng lũ lụt.
h4.jpg
Anh Đoàn Thành Công - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn thăm hỏi, động viên nhân dân và bệnh nhân ở Hữu Lũng.
b6a.jpg
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lạng Sơn trực tiếp đến vùng ngập lụt, thăm hỏi chia sẻ những khó khăn, mất mát của nhân dân địa phương.

Tại tỉnh Cao Bằng, trước những khó khăn của người dân, tuổi trẻ Cao Bằng đã chung tay giúp khắc phục hậu quả, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nhanh chóng có mặt tại các điểm bị ảnh hưởng nặng để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Tuổi trẻ địa phương đã huy động hàng nghìn đoàn viên, thanh niên ra quân, tham gia dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, dọn cây gãy đổ tại các tuyến đường, trường học, trạm y tế. Nhiều đoàn viên giúp người dân sửa chữa mái nhà, tường nứt, chuồng trại, hỗ trợ gieo trồng lại cây mùa vụ, chăm sóc vật nuôi, khôi phục sản xuất.

k1.jpg
Tuổi trẻ Cao Bằng tích cực vệ sinh, thu gom bùn đất.
k3.jpg
Vệ sinh môi trường ở các cơ sở cộng cộng, nhà dân.
k2.jpg
Sửa chữa nhà cho nhân dân.
k5.jpg
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Cao Bằng tích cực giúp dân ổn định cuộc sống.
k9.jpg
Giúp nhân dân thu hoạch mùa màng.
k6.jpg
k7.jpg
Chị Triệu Thanh Dung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng (giữa) trao quà động viên nhân dân.
k8.jpg
Tỉnh Đoàn Cao Bằng thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ lụt.

Ngoài ra, tuổi trẻ Cao Bằng đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà của nhà tài trợ tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại địa phương.

Hoạt động ý nghĩa trên đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, phát huy vai trò của tuổi trẻ Lạng Sơn và Cao Bằng trong hỗ trợ nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Nguyễn Duy Chiến
#Hoạt động thanh niên xung kích #Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai #Phong trào tình nguyện vì cộng đồng #Hỗ trợ người dân vùng lũ #Vệ sinh môi trường và sửa chữa nhà cửa #Phân phát nhu yếu phẩm và hỗ trợ mùa vụ #Tinh thần đoàn kết #tình nguyện của tuổi trẻ #Chương trình thăm hỏi #động viên nhân dân #Vai trò của đoàn viên #thanh niên trong thiên tai #Hợp tác địa phương trong phòng chống lũ lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục