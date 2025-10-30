Anh Đỗ Quang Phong làm Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank nhiệm kỳ 2025 - 2030

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã bầu Ban Chấp hành gồm 27 anh, chị. Anh Đỗ Quang Phong được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank khoá V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Agribank lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra với sự tham dự của 198 đại biểu đại diện gần 16.000 đoàn viên thanh niên.

Dự Đại hội có ông Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Hoàng Tùng – Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ; ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Agribank.

Đại biểu Đại hội thực hiện lễ chào cờ. Ảnh: Xuân Tùng

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank đã đạt được những kết quả nổi bật, các chỉ tiêu đều đạt, có chỉ tiêu vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đoàn Khóa IV đề ra.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới và triển khai sâu rộng ở hầu khắp các cơ sở Đoàn, các chương trình luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các phong trào hành động tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và chiến lược chuyển đổi số của ngân hàng. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên được triển khai hiệu quả, tạo môi trường học tập, sáng tạo, phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ.

Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ Lại Xuân Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Trong 3 năm qua (2022 – 2025), tuổi trẻ Agribank đã triển khai hơn 1.100 công trình thanh niên, 1.500 sáng kiến, 62 mô hình đổi mới sáng tạo, cùng hơn 2.000 chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị gần 42 tỷ đồng.

Toàn hệ thống đã thực hiện gần 100 công trình “Thắp sáng đường quê”, 5 cầu dân sinh, 158 ngôi nhà nhân ái và nhà Khăn quàng đỏ, trồng 169.000 cây xanh, hiến tặng gần 8.000 đơn vị máu, trao hơn 3.000 lá cờ Tổ quốc và 100 bản đồ Việt Nam dọc tuyến biên giới, hải đảo, hỗ trợ 24.000 lượt trẻ em, trao tặng hơn 600 xe đạp và 20 sân chơi thiếu nhi.

Anh Phạm Chí Thành – Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank khoá IV, Phó Tổng Giám đốc Agribank phát biểu khai mạc phiên trọng thể. Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Agribank khóa V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 anh, chị. Tại hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Agribank khoá V đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 anh, chị. Anh Đỗ Quang Phong được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank khoá V, nhiệm kỳ 2025 - 2030; hai Phó Bí thư là chị Phạm Thị Quỳnh Anh và anh Đào Tiến Thành.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Bùi Hoàng Tùng tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Thanh niên Agribank khoá V. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Agribank tặng bức trướng Đoàn Thanh niên Agribank. Ảnh: Xuân Tùng



Bốn tiên phong trong nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn Thanh niên Agribank tập trung triển khai 4 chương trình tiên phong và 3 chương trình phát triển toàn diện thanh niên Agribank.

Cụ thể, 4 chương trình tiên phong trong kỷ nguyên mới gồm: tiên phong thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh; tiên phong xây dựng văn hóa Agribank, xây dựng hình ảnh Agribank - Vì tương lai xanh và phát triển bền vững; tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ Tổ quốc.

Ba chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Agribank” sẽ tập trung vào các nội dung: học tập, phát triển trí tuệ; phát triển, rèn luyện thể chất; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Đại hội diễn ra với tinh thần hành động "Khát vọng trẻ – Hành động xanh – Tương lai số”. Ảnh: Xuân Tùng

Trong nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Agribank phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, như: 1.500 công trình, phần việc của thanh niên các cấp trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phấn đấu thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng với mức kinh phí 60 tỷ đồng; 200.000 cây xanh được trồng mới hướng tới mục tiêu NetZero vào năm 2050; 10.000 đơn vị máu được hiến từ đoàn viên, thanh niên...

Xung kích vì cộng đồng gắn với sứ mệnh "Tam nông"

Phát biểu tại Đại hội, ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Agribank nêu rõ thanh niên là lực lượng chủ chốt định hình tương lai bền vững của Agribank.

Nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên Agribank tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ then chốt: kiên định lý tưởng, xây dựng đội ngũ “vừa hồng vừa chuyên”; tiên phong làm chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo; xung kích vì cộng đồng gắn với sứ mệnh "Tam nông"; chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Agribank cần xác định rõ thế mạnh, đặc thù của ngân hàng để xây dựng các chương trình hành động vừa triển khai tốt phong trào Đoàn, vừa đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ chính trị chung.

Khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Agribank: Khát vọng trẻ, hành động xanh, tương lai số" cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Anh Bùi Hoàng Tùng tin tưởng BCH khoá mới, sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, không ngại việc khó, việc mới, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank đạt được nhiều thành tích đột phá, góp phần củng cố nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho ngành ngân hàng và đất nước.

Anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng