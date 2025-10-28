Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

200 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV

PV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 có sự tham dự của 200 đại biểu, trong đó, 150 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2022 – 2027; đại biểu do các cơ sở Đoàn trực thuộc bầu và đại biểu chỉ định.

Triển khai thực hiện Quyết định số 3730/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 trong 2 ngày: Chiều ngày 27/10 và sáng 28/10/2025) tại Hà Nội, với mục tiêu tổng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2025, đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu Ban chấp hành Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

z7164537810801-c2d25df3454435a549a87cedc872f317.jpg
Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.
z7164539352385-d7379cb616dfabba91b27be9a7fccf34.jpg

Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu, trong đó, 150 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2022 – 2027; đại biểu do các cơ sở Đoàn trực thuộc bầu và đại biểu chỉ định.

z7164526561146-2bf4773e6416aaa03edbeb06ec638dd0.jpg
Đoàn Chủ tịch

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 tập trung triển khai thực hiện 4 nội dung sau: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2025, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; Thảo luận, tham luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tham gia ý kiến sửa đổi Điều lệ Đoàn (nếu có); Bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khóa III, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ.

z7164527938581-62f1ef721cbadf0028ff168b90791af0.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu.
z7164536125765-ab6094312191fe0a1b2fb016b73364aa.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa Đoàn TNCS HCM Bộ VHTTDL.
z7164525902976-b47209757fc85f1b122b1df1120faf78.jpg
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội được tổ chức trang trọng, dân chủ, đổi mới theo phương châm “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, quán triệt các nghị quyết của Đảng và sự lãnh đạo của Bộ, nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, vui tươi cho đoàn viên thanh niên.

PV
Xem thêm

