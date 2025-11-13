Đại úy công an hơn 10 năm hiến máu cứu người, lan tỏa nghĩa cử vì cộng đồng

TPO - Trong suốt hơn 10 năm qua, Đại uý Lê Quốc Huy – Bí thư Chi đoàn công an phường Thành Vinh (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đã âm thầm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt – hiến máu cứu người. Với anh, mỗi giọt máu cho đi, không chỉ là nghĩa cử nhân văn mà còn là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân đối với cộng đồng.

Hơn 20 lần hiến máu cứu người

Kể từ lần đầu tiên tham gia hiến máu vào năm 2012 khi còn là sinh viên, Đại úy Lê Quốc Huy – Bí thư Chi đoàn công an phường Thành Vinh (Nghệ An) vẫn duy trì việc hiến máu mỗi năm 2 - 3 lần. Đến nay, anh đã có hơn 20 lần hiến máu, trong đó nhiều lần hiến máu khẩn cấp cứu người bệnh nguy kịch tại bệnh viện.

Đại úy Lê Quốc Huy﻿ – Bí thư Chi đoàn Công an phường Thành Vinh.

Nhớ lại lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác “cho đi để cứu người”, Đại úy Huy cười hiền: “Hồi ấy, tôi tham gia hiến máu cùng câu lạc bộ của trường, cũng có chút hồi hộp, lo lắng. Nhưng khi biết có bệnh nhân nguy kịch cần máu gấp, tôi nghĩ nếu mình có thể cứu một người, dù chỉ góp một phần nhỏ, thì chẳng có lý do gì để từ chối cả”.

Từ lần ấy, việc hiến máu đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của người chiến sĩ trẻ. Với anh, mỗi lần hiến máu gắn với kỷ niệm khác nhau. Tuy nhiên, điều ý nghĩa anh nhận thấy là việc làm của mình đã mang đến một phần sự sống cho người khác.

Đại úy Huy đã có hơn 20 lần hiến máu cứu người

“Cách đây một tuần, khi nhận được cuộc gọi từ một bác sĩ Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh thông báo cần gấp người hiến tiểu cầu cho một bệnh nhân đang nguy kịch do sốc nhiễm khuẩn – viêm phổi, thiếu máu trầm trọng, tôi đã xin phép chỉ huy đơn vị và nhanh chóng đến bệnh viện để hiến máu. Tôi nghĩ đơn giản, giọt máu mình cho đi có thể giúp ai đó tiếp tục sống, thế là đủ vui rồi”, Đại úy Huy bày tỏ.

Đại úy Lê Quốc Huy (giữa) là Bí thư Chi đoàn Công an phường Thành Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu, Đại úy Huy còn là người tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng đội cùng tham gia. Với vai trò “thủ lĩnh Đoàn”, anh thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện. Phong trào hiến máu trong đơn vị ngày càng lan rộng, trở thành hoạt động thường xuyên, đầy ý nghĩa, góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Lan tỏa yêu thương

Sau mỗi lần hiến máu, Đại úy Huy cảm thấy cơ thể khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn hơn. Anh luôn giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh, ăn uống khoa học để có thể tiếp tục sẻ chia những giọt máu của mình. “Hiến máu không làm mình yếu đi mà giúp mình thấy mạnh mẽ và sống có ý nghĩa hơn”, anh nói.

Công an phường Thành Vinh phối hợp với Hội phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân vùng lũ Nhôn Mai bị ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Với chàng Đại úy công an, hiến máu không còn là nghĩa vụ mà đã trở thành niềm vui, một phần trong cuộc sống. “Nhiều người nói hiến máu là mất đi, nhưng tôi nghĩ khác. Mình hiến máu là đang trao đi sự sống. Mỗi khi nghe tin người được truyền máu đã qua cơn nguy kịch, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Còn khỏe, tôi vẫn sẽ còn tiếp tục hiến máu”, Đại úy Huy chia sẻ.

Ngoài công tác chuyên môn, Đại úy Huy còn là người tích cực trong các hoạt động thiện nguyện như tham gia cứu trợ đồng bào vùng lũ Nhôn Mai, phối hợp tổ chức chương trình bữa cơm yêu thương cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An,… Với anh, mỗi việc làm nhỏ đều là cách góp phần giữ gìn sự sống, thể hiện phẩm chất “Vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ Công an.

Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng bị cô lập sau bão lũ.

Trong công việc, Đại úy Lê Quốc Huy luôn tận tụy, trách nhiệm. Trong cuộc sống, anh giản dị, khiêm tốn và chan hòa. Anh chia sẻ rằng, mỗi giọt máu hiến đi không chỉ là cứu sống một mạng người mà còn là cách để lan tỏa yêu thương, khơi dậy tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2018, Đại úy Lê Quốc Huy vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” từ năm 2016 đến năm 2017, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra, 6 năm (năm 2018 – 2024), anh xuất sắc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đầu năm 2025, anh được Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.

Chương trình phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được triển khai vào thứ 6 hàng tuần.

Thượng tá Trần Văn Đoan - Trưởng Công an phường Thành Vinh chia sẻ: “Đồng chí Lê Quốc Huy là một cán bộ trẻ luôn nhiệt huyết, năng nổ, tiên phong trong mọi phong trào, đặc biệt là phong trào của Đoàn thanh niên. Trong công việc, đồng chí Huy luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, đồng chí đã có hơn 20 lần hiến máu tình nguyện, không chỉ cứu giúp nhiều người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân văn của người chiến sĩ công an nhân dân”.