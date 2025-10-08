Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Đoàn viên thanh niên công an Phú Thọ hiến máu

Viết Hà
TPO - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ cùng tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”. Mỗi giọt máu trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn thể hiện tình đồng chí, đồng đội ấm áp và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

a2-5709.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ đăng ký hiến máu.

Sáng 8/10, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Bộ Công an tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”.

Tham gia hiến máu có 433 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã tích cực đăng ký tham gia hiến máu. Sau quá trình khám và xét nghiệm sàng lọc, Bệnh viện 198 – Bộ Công an đã tiếp nhận 433 đơn vị máu an toàn, chất lượng, phục vụ hiệu quả cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

a1-8853.jpg
Cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ tham gia hiến máu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc công an tỉnh Phú Thọ khẳng định, trong bối cảnh nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế còn hạn chế, việc tổ chức Ngày hội hiến máu có ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc.

“Mỗi giọt máu hồng được hiến tặng là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tấm lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ công an Phú Thọ. Hoạt động đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khẳng định truyền thống nhân văn của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới”, Thượng tá Bùi Việt Hùng chia sẻ.

Viết Hà
