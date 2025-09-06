Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Hai chiến sĩ công an hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận được thông tin bệnh nhân cần truyền máu gấp, trong tình trạng nguy kịch, hai chiến sĩ công an ở Hà Tĩnh đã đến bệnh viện, hiến máu cứu người.

Ngày 4/9, trên đường đi công tác, Thượng úy Hồ Bảo Tuyên - Bí thư Chi đoàn Công an xã Sơn Tây nhận được thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang thiếu máu khẩn cấp phục vụ cấp cứu.

Lúc này, Thượng úy Tuyên đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, trực tiếp tham gia hiến máu để kịp thời cứu sống bệnh nhân Nguyễn Văn T. (SN 1959, trú tại Hà Tĩnh) đang trong tình trạng nguy kịch.

68ba6dbad437a.jpg
Thượng úy Hồ Bảo Tuyên - Bí thư Chi đoàn Công an xã Sơn Tây hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch.

Tiếp đó, vào trưa ngày 5/9, nhận được thông tin ông Đ.T.C (trú tại thôn Bắc Mới, xã Cổ Đạm Hà Tĩnh) đang điều trị tại Bệnh viện Quân Y Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, cần truyền gấp một lượng máu nhóm B để tiến hành lọc máu cấp cứu, Thiếu úy Phan Minh Tài - cán bộ Công an xã Cổ Đạm, đã vượt xe máy 40km để kịp thời hiến máu cứu người.

68baa550cfd69.jpg
Thiếu úy Phan Minh Tài - cán bộ Công an xã Cổ Đạm tham gia hiến máu.

Sau khi được kiểm tra, sức khoẻ đủ điều kiện, Thiếu úy Phan Minh Tài đã hiến 250ml máu để phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân. Nhờ được tiếp nhận máu kịp thời đã giúp ông Đ.T.C vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe bước đầu đã ổn định.

Hành động của Thượng úy Hồ Bảo Tuyên, Thiếu úy Phan Minh Tài không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân ái của người chiến sĩ Công an nhân dân, mà còn góp phần lan toả mạnh mẽ thông điệp “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #chiến sĩ công an #hiến máu #hiến máu cứu người #hai chiến sĩ công an hiến máu

Xem thêm

Cùng chuyên mục