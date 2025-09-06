Hai chiến sĩ công an hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

TPO - Nhận được thông tin bệnh nhân cần truyền máu gấp, trong tình trạng nguy kịch, hai chiến sĩ công an ở Hà Tĩnh đã đến bệnh viện, hiến máu cứu người.

Ngày 4/9, trên đường đi công tác, Thượng úy Hồ Bảo Tuyên - Bí thư Chi đoàn Công an xã Sơn Tây nhận được thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang thiếu máu khẩn cấp phục vụ cấp cứu.

Lúc này, Thượng úy Tuyên đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, trực tiếp tham gia hiến máu để kịp thời cứu sống bệnh nhân Nguyễn Văn T. (SN 1959, trú tại Hà Tĩnh) đang trong tình trạng nguy kịch.

Thượng úy Hồ Bảo Tuyên - Bí thư Chi đoàn Công an xã Sơn Tây hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch.

Tiếp đó, vào trưa ngày 5/9, nhận được thông tin ông Đ.T.C (trú tại thôn Bắc Mới, xã Cổ Đạm Hà Tĩnh) đang điều trị tại Bệnh viện Quân Y Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, cần truyền gấp một lượng máu nhóm B để tiến hành lọc máu cấp cứu, Thiếu úy Phan Minh Tài - cán bộ Công an xã Cổ Đạm, đã vượt xe máy 40km để kịp thời hiến máu cứu người.

Thiếu úy Phan Minh Tài - cán bộ Công an xã Cổ Đạm tham gia hiến máu.

Sau khi được kiểm tra, sức khoẻ đủ điều kiện, Thiếu úy Phan Minh Tài đã hiến 250ml máu để phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân. Nhờ được tiếp nhận máu kịp thời đã giúp ông Đ.T.C vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe bước đầu đã ổn định.

Hành động của Thượng úy Hồ Bảo Tuyên, Thiếu úy Phan Minh Tài không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân ái của người chiến sĩ Công an nhân dân, mà còn góp phần lan toả mạnh mẽ thông điệp “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.