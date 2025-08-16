Vượt hơn 100 km từ Lâm Đồng lên Đắk Lắk hiến máu cho bệnh nhân nhóm máu hiếm

TPO - Sau khi nhận được thông tin, một bệnh nhân nữ mổ u nang và cần truyền máu là nhóm máu hiếm Brh-, hai cặp vợ chồng là thành viên CLB hiến máu tình nguyện khu vực Tây Nguyên vượt hàng trăm cây số đến hiến máu cứu giúp bệnh nhân.

Bệnh nhân Lê Thị Nam (tỉnh Lâm Đồng) nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bệnh nhân Nam bị u nang, cần mổ, nhưng thuộc nhóm máu hiếm Brh-, gia đình khá lo lắng, liên hệ các hội nhóm nhờ tìm kiếm người có nhóm máu phù hợp.

Chị Châu Hải My vượt hơn 100km lên bệnh viện hiến máu.

Nhận được thông tin, vợ chồng chị Châu Hải My (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) chạy xe hơn 100km lên bệnh viện để hiến máu. Chị My cho biết, do quãng đường khá xa, để đảm bảo sức khoẻ cho việc hiến máu, chồng chị đã tình nguyện chở chị lên bệnh viện. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra, xét nghiệm, chị đủ điều kiện hiến máu.

Vợ chồng chị My và chồng của bệnh nhân Lê Thị Nam (trái).

Chị My chia sẻ, cách đây mấy năm, chị sinh con, do mất máu nhiều cần truyền máu gấp. Chị thuộc nhóm máu hiếm Brh- nên rất nguy cấp, lúc này được các tình nguyện viên hiến máu cứu giúp nên mẹ tròn con vuông.

Khi biết thông tin bệnh nhân cần nhóm máu hiếm giống chị, chị lập tức lên đường ngay. “Tham gia trong nhóm máu hiếm của CLB, tôi ý thức được tầm quan trọng của hiến máu, đặc biệt là máu hiếm. Ở ngưỡng cửa sinh tử, mỗi giọt máu rất quý, có thể cứu sống mạng người”, chị My nói.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Nữ lên bệnh viện hiến máu.

Cũng từng được người khác hiến máu trong thời điểm nguy cấp, khi nhận được thông tin bệnh nhân Lê Thị Nam (tỉnh Lâm Đồng) thuộc máu hiếm giống mình, chị Nguyễn Thị Nữ cùng chồng chạy xe máy hơn 50km lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để hiến máu. Với chị đó là một niềm vui, vì đã góp một phần nhỏ giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Trong khi chờ đợi vợ hiến máu, anh Long (chồng chị Nữ) thấy em bé 1 tuổi bị bệnh tan máu bẩm sinh đang cần máu trong khi nguồn máu dữ trữ của bệnh viện khan hiếm. Vì thế, anh Long đã đăng kí hiến máu cho bé.

Chàng trai cụt hai tay bắt xe đi hiến máu

Khi biết thông tin Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thiếu hụt nguồn máu dự trữ, anh Nguyễn Xuân Hiến (22 tuổi, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) bắt xe lên bệnh viện đăng ký hiến máu.

Anh Nguyễn Xuân Hiến lên bệnh viện đăng ký hiến máu.

Anh Hiến chia sẻ, anh thấy các bài đăng trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người đi hiến máu, bổ sung máu cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. 8 năm trước, bản thân từng bị tai nạn, được mọi người hiến máu cứu giúp nên anh đón xe dịch vụ đến bệnh viện để thử máu, hiến máu.

Tuy nhiên, do các động mạch của anh từng bị tổn thương nên bác sĩ không chấp nhận cho anh hiến máu. “Tôi rất buồn. Trước đây, tôi được mọi người hiến máu kịp thời mới vượt qua được tai nạn. Giờ bệnh viện, người bệnh cần máu, tôi muốn giúp lại những người bệnh khác nhưng không được”, anh Hiến bộc bạch.

Trong tháng 7 và tháng 8/2025, lượng máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thiếu hụt trầm trọng. Bệnh viện phát động phong trào hiến máu tình nguyện từ ngày 7 - 15/8 kêu gọi mọi người tham gia hiến máu. Những ngày qua, Ban giám đốc và tập thể cán bộ, công nhân viên chức của bệnh viện tranh thủ hiến máu để bổ sung vào kho dự trữ máu, nhằm phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Theo ông Lại Đức Trường (Kỹ thuật viên trưởng, Khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên), mỗi tháng bệnh viện cần khoảng 2.000 - 2.400 đơn vị máu để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn và cấp cho các bệnh viện tuyến dưới. Tuy nhiên, trong tháng 7 chỉ thu gom được 1.300 đơn vị máu, thiếu hụt khoảng 700 đơn vị máu.

Các tình nguyện viên hiến máu tại bệnh viện

Khi biết thông tin Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thiếu máu để phục vụ công tác khám chữa bệnh, anh Vũ Thanh Tùng (32 tuổi, ngụ xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đã rủ bốn người thân vượt chặng đường hơn 80 km để đi hiến máu.

Anh Tùng cho biết, mới đây chú anh nhập viện và được bác sĩ truyền máu, vượt qua nguy kịch. Hiện chú của anh vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện và đang trong giai đoạn hồi phục tốt. Khi chú anh bệnh, đã dùng máu của người khác để vượt qua nguy kịch. Vì vậy, khi bệnh viện cần, anh rủ thêm mẹ, em gái và dì cùng đi hiến máu.