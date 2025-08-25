Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đại úy vượt hơn 70km hiến tiểu cầu nhóm máu hiếm cứu người

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại úy Y Nguyên Bu Tông - Công an Lâm Đồng đã vượt hơn 70km sang Đắk Lắk, hiến tiểu cầu nhóm máu hiếm, cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Ngày 24/8, nhận tin tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) có một bệnh nhân nam cần gấp 2 đơn vị tiểu cầu nhóm máu AB (nhóm máu hiếm), đại úy Y Nguyên Bu Tông, Công an xã Quảng Phú (tỉnh Lâm Đồng) đã tức tốc vượt hơn 70km để hiến tặng.

145274.jpg
Đại úy Y Nguyên Bu Tông tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Không dừng lại ở việc hiến tiểu cầu, đại úy Bu Tông còn trao thêm một khoản tiền nhỏ để chia sẻ khó khăn với gia đình.

Người thân của bệnh nhân xúc động cho biết, hành động của anh như nguồn hy vọng cuối cùng giúp bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử.

Hình ảnh người chiến sĩ công an vượt đường dài, hiến tiểu cầu cứu người, một lần nữa khẳng định tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, được nhân dân tin yêu, trân trọng.

Thái Lâm
#đại úy Y Nguyên Bu Tông #hiến tiểu cầu #cứu người #Lâm Đồng #Đắk Lắk #vượt hơn 70km #nhóm máu hiếm #nhóm máu AB

Xem thêm

Cùng chuyên mục