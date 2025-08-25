Đại úy vượt hơn 70km hiến tiểu cầu nhóm máu hiếm cứu người

TPO - Đại úy Y Nguyên Bu Tông - Công an Lâm Đồng đã vượt hơn 70km sang Đắk Lắk, hiến tiểu cầu nhóm máu hiếm, cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Ngày 24/8, nhận tin tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) có một bệnh nhân nam cần gấp 2 đơn vị tiểu cầu nhóm máu AB (nhóm máu hiếm), đại úy Y Nguyên Bu Tông, Công an xã Quảng Phú (tỉnh Lâm Đồng) đã tức tốc vượt hơn 70km để hiến tặng.

Đại úy Y Nguyên Bu Tông tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Không dừng lại ở việc hiến tiểu cầu, đại úy Bu Tông còn trao thêm một khoản tiền nhỏ để chia sẻ khó khăn với gia đình.

Người thân của bệnh nhân xúc động cho biết, hành động của anh như nguồn hy vọng cuối cùng giúp bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử.

Hình ảnh người chiến sĩ công an vượt đường dài, hiến tiểu cầu cứu người, một lần nữa khẳng định tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, được nhân dân tin yêu, trân trọng.