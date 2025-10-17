Bỏ tài sản gia đình bị cuốn trôi, một mình chèo thuyền trong lũ cứu người dân

TPO - Lũ mỗi lúc một dâng cao, nhấn chìm làng bản, nhà cửa, anh Hà Văn Tuấn (thôn Làng Lỷ, xã Yên Bình), tỉnh Lạng Sơn lúc đó đang gấp rút chuẩn bị sơ tán đồ đạc thì nghe tiếng kêu cứu. Ngay lập tức, anh dùng thuyền của gia đình ra dòng nước xiết cứu dân.

Chúng tôi cùng đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đi vào một ngôi nhà cấp 4 thấp dưới hàng cây tơi tả ở thôn Làng Lỷ.

Anh Hà Văn Tuấn (SN 1982, dân tộc Nùng), đang dọn dẹp, lau chùi lại bàn ghế, giường tủ, chăn màn sau cơn lũ dữ vừa qua. Trong câu chuyện kể về thiệt hại nặng nề đối với người dân địa phương, anh tiết lộ câu chuyện về đêm 7/10, khi nước dâng cao qua bức tường nhà hơn 1 mét, song anh Tuấn không kịp sơ tán tài sản của gia đình mà tập trung đi cứu người.

Anh Hà Văn Tuấn. Ảnh: Duy Chiến

Sau khi nhanh chóng sơ tán bà con trong thôn Làng Lỷ lên các quả đồi cao an toàn, anh Tuấn nghe tin các nơi khác vẫn còn nhiều người dân bị mắc kẹt. Không một chút đắn đo, anh lấy chiếc thuyền máy thường ngày dùng để đánh cá, lao vào tâm lũ.

"Trong biển nước lũ đục ngầu, tôi phát hiện nhiều nhà bị kẹt, phải chặt cả cửa sổ mới đưa người ra được. Có người mắc kẹt trong phòng, phải hướng dẫn mãi họ mới lặn ra ngoài để đưa lên thuyền. Cũng may, người dân bình tĩnh, hợp tác nên công việc đưa người đến nơi an toàn khá nhanh chóng. Cứ thế, nghe tiếng kêu thất thanh và hay tin có người mắc kẹt ở đâu là tôi đưa thuyền đến đó. Cuộc giải cứu người không ngừng nghỉ cho đến hơn 12 giờ đêm, khi chiếc đèn pin hết điện, và không còn nghe thấy tiếng kêu cứu nữa mới quay về. Sáng hôm sau, tôi lại tiếp tục hành trình của mình”, anh Tuấn kể lại.

Anh Hà Văn Tuấn kể lại câu chuyện dùng thuyền cứu dân trong tâm bão lũ. Ảnh: Duy Chiến.

Anh Tuấn nghĩ lại và tâm sự, trong lúc vội đi cứu dân, anh không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, kể cả một chiếc áo phao. Nhưng khi ấy không kịp nghĩ gì, chỉ mong cứu được càng nhiều người càng tốt.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Đoàn công tác tặng quà hỗ trợ gia đình anh Tuấn﻿. Ảnh: Duy Chiến

Quan sát gia đình anh Tuấn sau cơn bão lũ, tài sản gần như không còn gì, nhiều vật nuôi bị dòng nước lũ cuốn trôi hết. Trong nhà chỉ còn 2 chiếc giường, 1 xe máy vẫn ngập ngụa bùn đất và những chiếc bàn ghế, chăn màn trộn bùn và chiếc thuyền đã cứu người cùng dụng cụ đánh bắt cá đã úa vàng.

Ông Vũ Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình, cho biết: Việc làm của anh Tuấn xuất phát từ tình cảm, từ sự tương trợ, cứu giúp lẫn nhau của bà con thôn xóm khi thấy có người gặp nguy hiểm và đã cứu giúp được hàng chục người dân ở Làng Lỷ và các vùng phụ cận.

Gia sản gia đình anh Tuấn chỉ còn 2 chiếc giường và chiếc xe máy hư hỏng đầy bùn đất.

﻿Ảnh: V.T

“Việc dũng cảm cứu dân của anh Hà Văn Tuấn, cùng với nhiều tấm gương vì cộng đồng khác, đã thắp lên ngọn lửa của tình người, trở thành nguồn động viên to lớn giúp người dân Yên Bình có thêm sức mạnh để vượt qua mất mát, từng bước dựng lại cuộc sống sau trận lũ lịch sử. Sắp tới, UBND xã sẽ tổ chức buổi tôn vinh, khen thưởng đối với anh Tuấn cùng các điển hình tiên tiến”, Bí thư Vũ Văn Thịnh nói.

Theo ông Thịnh, gia đình anh Tuấn thuộc gia đình chính sách, anh đang là người thờ cúng liệt sĩ, luôn chấp hành tốt các chế độ, chính sách của Đảng, nhà nước, địa phương. Anh Tuấn đã để tài sản của gia đình bị cuốn trôi, một mình chèo thuyền trong lũ, cứu giúp người dân, thể hiện tinh thần quả cảm và tình người trong hoạn nạn bão lũ.