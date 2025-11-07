Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hơn 43.000 tỷ đồng bị mưa lũ 'cuốn trôi'

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm nay là hơn 43.000 tỷ đồng, gấp hơn 93 lần cùng kỳ năm trước. Thiệt hại chủ yếu do ảnh hưởng của mưa lũ, ngập lụt.

Cụ thể, ảnh hưởng của mưa lũ, ngập lụt làm 92 người chết và mất tích; 153 người bị thương. 58.600 ha lúa và 36.700 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. 4,2 triệu con gia súc và gia cầm bị chết. Hơn 285.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hại

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng là hơn 43.000 tỷ đồng, gấp hơn 93 lần cùng kỳ năm trước.

image.jpg
Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng 10 là hơn 43.000 tỷ đồng.

Tính chung 10 tháng năm nay, thiên tai làm 279 người chết và mất tích; 363 người bị thương. Hơn 310.000 ha lúa và 76.700 ha hoa màu bị hư hỏng. Gần 5 triệu con gia súc và gia cầm bị chết. Gần 324.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hại. Cả nước thiệt hại ước tính hơn 59.200 tỷ đồng do thiên tai, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục Thống kê, tháng 10, tiến độ thu hoạch lúa mùa tại các địa phương phía Bắc chậm hơn so với vụ mùa năm 2024 do lịch thời vụ của vụ mùa năm nay muộn hơn, cùng với ảnh hưởng của mưa bão liên tiếp trong quý III gây ngập úng kéo dài, nhiều diện tích lúa bị đổ ngã gây khó khăn cho thu hoạch.

Một số địa phương có diện tích thu hoạch lúa mùa giảm so cùng kỳ năm 2024 như Bắc Ninh giảm 33.500 ha; Ninh Bình giảm 21.600 ha; Lào Cai giảm 13 500 ha; Thanh Hóa giảm 10.400 ha…

Đồng thời, diện tích gieo trồng một số cây giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, ngập úng, cuốn trôi làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng.

Hoạt động sản xuất lâm nghiệp và khai thác thủy sản giảm do ảnh hưởng của các đợt bão và hoàn lưu bão trong tháng. Thời tiết bất lợi bởi cơn bão số 10 và 11, các phương tiện nằm bờ tránh bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác thủy sản biển ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, sản lượng thủy sản khai thác biển giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt hơn 278.000 tấn.

Kết quả tăng trưởng 9 tháng đạt 7,85%, tiến sát kịch bản mục tiêu 8%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% cho cả năm, theo tính toán của Cục Thống kê, kinh tế Việt Nam cần đạt tăng trưởng khoảng 8,4% trong quý IV - mức cao nhất kể từ năm 2011 trở lại đây.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh - Trưởng Ban Hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê - nhận định, đây là mục tiêu mang tính tham vọng và đầy thách thức, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn rủi ro, biến động địa chính trị và áp lực suy giảm thương mại quốc tế.

Theo bà Hạnh, những tháng cuối năm, một trong các thách thức ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có thể ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, chuỗi cung ứng nội địa, rủi ro thời tiết cực đoan và gián đoạn logistics mùa mưa bão. Điều này có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ, ảnh hưởng tiến độ thi công và giao hàng.

Đặc biệt, khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân trong các tháng cuối năm là rất lớn, trong khi thời tiết bất lợi dễ khiến công tác thi công bị gián đoạn.

Đề xuất nhóm giải pháp hỗ trợ tăng trưởng quý IV, bà Hạnh nhấn mạnh chủ động phòng chống thiên tai, đồng thời ưu tiên lĩnh vực có hiệu ứng lan tỏa lớn, vừa kích cầu trong nước vừa thúc đẩy xuất khẩu.

Với đầu tư công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% kế hoạch vốn. Đây là chìa khóa để kích thích khu vực xây dựng và công nghiệp vật liệu và dịch vụ liên quan. Các bộ, ngành địa phương cần ưu tiên tháo gỡ triệt để vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ.

Song song đó, cơ quan quản lý cần tăng tốc phê duyệt và xúc tiến các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt các lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghệ cao (sản xuất chip, linh kiện điện tử, năng lượng tái tạo). Việc này không chỉ góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước, mà còn tạo đà cho tăng trưởng xuất khẩu các năm tiếp theo.

Việt Linh
#bão lũ #thiệt hại #nông nghiệp #thiên tai #kinh tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục