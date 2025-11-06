Bão Kalmaegi tiếp tục tăng cấp, ban bố rủi ro thiên tai cấp 4

TPO - Sáng nay, bão Kalmaegi đã mạnh lên cấp 15, giật cấp 17, dự báo bão đổ bộ đất liền nước ta trong tối và đêm nay với cường độ gió cấp 13, giật cấp 17. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ban bố rủi ro thiên tai cấp 4 trên đất phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) và phía bắc của Đắk Lắk (Phú Yên) cũ - nơi dự báo sẽ hứng chịu sự tàn phá khốc liệt.

Nâng cấp cảnh báo gió mạnh trên đất liền

Vào lúc 11h trưa nay (6/11), tâm bão chỉ còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 250km về phía đông đông nam. So với sáng nay, bão đang mạnh lên cấp 15, giật cấp 17. Dù còn xa bờ, hoàn lưu bão đã gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi). Tại Dung Quất (Quảng Ngãi) cũng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.

Dự báo trong tối và đêm nay, bão sẽ đổ bộ đất liền nước ta. Nhận định vào cuối giờ sáng nay cho thấy, bão có thể đổ bộ với cường độ mạnh hơn so với các dự báo trước đó, khoảng cấp 12-13, giật cấp 15-16.

Vào lúc 22h tối nay, khi đã vào đất liền Quảng Ngãi - Đắk Lắk, bão vẫn mạnh cấp 13, giật cấp 16-17. Như vậy đây là cơn bão nguy hiểm nhất từ đầu năm nay, cường độ đổ bộ không kém nhiều so với siêu bão Yagi.

Trong đêm nay, bão sẽ càn quét qua khu vực Nam Trung Bộ nước ta, đi sang khu vực Nam Lào. Đến 10h sáng mai, bão đi sâu vào đất liền khu vực Nam Lào và suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9. Do cường độ rất mạnh, đến tối ngày 7/11, khi đi sang phía đông của Thái Lan bão mới suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Ảnh vệ tinh chụp bão Kalmaegi lúc 11h trưa nay.

Do cường độ bão rất mạnh, hoàn lưu rất rộng nên ngay từ chiều nay, trên đất liền từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Đêm nay sẽ là đỉnh điểm của gió mạnh.

Trong đó, phía đông của Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) và phía bắc của Đắk Lắk (Phú Yên cũ) sẽ hứng chịu gió mạnh cấp 10-13, giật cấp 15-16. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã ban bố rủi ro thiên tai cấp 4 trong thang bậc 5 cấp ở khu vực này, cho thấy sức tàn phá có thể rất kinh hoàng.

Khu vực phía tây của Quảng Ngãi và Gia Lai trong tối và đêm nay cũng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Nam Đà Nẵng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Bắc Đà Nẵng và Nam Quảng Trị, Bắc Khánh Hoà tối và đêm nay có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ban bố rủi ro thiên tai cấp 3 trên đất liền Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, Nam Đắk Lắk và Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) hôm nay gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12, sóng biển cao 4-7m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Nước biển dâng cao, sóng cực kỳ lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng nâng mức dự báo nước biển dâng so với dự báo sáng nay. Cụ thể, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk từ chiều nay có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Mực nước biển cao nhất tại Thuận An (1m), Sơn Trà (1,2m), Hội An (1,3m), Dung Quất (1,5m), Quy Nhơn (1,2m), Tuy Hòa (1,1m).

Nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn có thể gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, làm sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Vùng gió mạnh cấp 10-13, giật cấp 15-16 có thể mở rộng ra khu vực Phú Yên cũ.

Dự báo mưa lớn vẫn giữ nguyên so với các bản tin trước. Mưa bão đỉnh điểm sẽ tập trung trong hai ngày 6-7/11. Trọng tâm mưa là khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng thời gian này mưa từ 150-300mm, có nơi trên 450mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Trong hai ngày 7-8/11, hoàn lưu bão cũng gây mưa cho khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Do mưa lớn kéo dài, từ nay (6/11) đến ngày 9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên mức BĐ2; sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên BĐ1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng.