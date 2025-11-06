Biển Quy Nhơn dậy sóng trước giờ bão đổ bộ

report Gia Lai ứng phó bão số 13

"Nếu để người dân bị thiệt mạng do bão, trường hợp chủ quan chắc chắn cách chức"

Tối 5/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cùng sở, ngành, xã, phường về công tác ứng phó với cơn bão số 13.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo, Thứ trưởng đánh giá, Gia Lai có nhiều sáng kiến hay, các vấn đề được giải quyết rất chắc. Theo Thứ trưởng, cơn bão số 13 rất mạnh, di chuyển nhanh, sức gió không có dấu hiệu giảm. Cơn bão này đổ bộ thẳng vào Quy Nhơn thời điểm khoảng 21h đêm 6/11 nhưng ảnh hưởng của nó rất sớm, trưa mai bắt đầu mưa khá to. Dự báo khoảng 17-18h là không ra được đường nữa.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ hai từ phải sang) đi kiểm tra trên địa bàn đông Gia Lai.

"Quy Nhơn có địa hình mỏm cong ra, không có gì che, như vậy sức gió mạnh hơn nơi khác. Bão đổ bộ lúc thuỷ triều lên (22-23h ngày mai), cộng sóng nữa nên sẽ có một đợt nước dâng rất lớn. Chúng tôi không loại trừ nước sẽ dâng 7-8m ven bờ", ông Hiệp lưu ý.

Ông Hiệp phân tích, sau khi đổ bộ, tầm 6h sáng 7/11 bão cơ bản hết. Bởi vậy Gia Lai cần lưu ý ứng phó đối với việc nước lũ lên nhanh nhưng cũng rút khá nhanh, đây là đặc điểm của tỉnh.

Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý, các dự án điện mặt trời, điện gió trên địa bàn Gia Lai cần phải có biện pháp ứng với với gió giật mạnh, nguy cơ gây thiệt hại lớn.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ người dân đảm bảo tài sản.

Ông Hiệp đánh giá, phía đông Gia Lai có sông Kôn – Hà Thanh có đặc điểm cơ bản là hồ thủy lợi, thủy điện không nhiều. Khu vực này khá ổn. Còn phía tây Gia Lai tổng dung tích nước cũng không quá nhiều, thủy điện là chính. Ông nhấn mạnh, riêng Thủy điện An Khê – Ka Nak phải xả mức tối đa, đương nhiên khi xả phải báo với hạ du; xả hết cỡ có thể. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh cần phải có giải pháp về gió, và gió rất lớn ở khu vực An Khê. Cùng với đó chằng chống thêm cho các trường học, trụ sở, gia cố thêm.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, số hộ dân di dời ngày mai (6/11) có thể tăng thêm. Bởi vậy, ông Tuấn đề nghị 58 xã, phường phía đông Gia Lai kích hoạt mức cao nhất, tập trung di dời khu vực ven biển, sạt lở, lồng bè. Ông Tuấn đồng ý với quan điểm của Thứ trưởng, khi bão vào sẽ cộng thêm thủy triều lên, sóng biển rất cao.

"Tôi nhắc lại, nếu để người dân bị thiệt hại về tính mạng, trong trường hợp chủ quan chắc chắn cách chức, đây là quân lệnh. Còn trường hợp bất khả kháng có thể xem xét", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Ông Tuấn yêu cầu từ sáng sớm ngày 6/11, tất cả lực lượng phải sẵn sàng, đến 10h phải di dời xong. Điểm tập trung chọn vị trí an toàn, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống; chọn hộ an toàn mới cho xen ghép; đề nghị công an, quân đội, chính quyền bảo vệ tài sản cho dân.

Riêng thủy điện An Khê – Ka Nak, ông Tuấn đề nghị cần thực hiện theo chỉ đạo của thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, phải xả nước ngay. Ông Tuấn nói, nếu đến trưa mai 6/11 qua kiểm tra mà trưa mai chưa xả ông yêu cầu cách chức, "dù là công ty cổ phần", bởi nếu để xảy ra sự cố là tội “Giết người”.

Chiều 5/11, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã kiểm tra công tác sắp xếp, bố trí tàu cá về bờ neo đậu tránh trú bão tại Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai). Thứ trưởng cũng ghi nhận dù khu neo đậu tránh trú bão của Cảng cá Tam Quan quá tải, tuy nhiên Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan đã rất linh động trong thực hiện sắp xếp tàu cá về neo đậu trước cơn bão số 13; kiểm tra Cảng cá Quy Nhơn.

Tiền Lê