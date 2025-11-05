Ứng phó bão số 13: Người dân Gia Lai 'mong bão yếu đi và không thiệt hại nặng nề'

TPO - Trước thông tin dự báo bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến đổ bộ, người dân ven biển tỉnh Gia Lai đang chạy đua với thời gian, tất bật chèn chống nhà cửa, gia cố mái tôn, di chuyển tàu thuyền đến nơi an toàn.

Chiều 5/11, theo ghi nhận tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), không khí chuẩn bị ứng phó bão số 13 trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Hiền (66 tuổi, khu phố Lý Lương, phường Quy Nhơn Đông) nằm sát mép biển, nơi từng chứng kiến không ít cơn bão dữ.

Ông Hiền nhớ lại năm 1986, bão chỉ mạnh cấp 12 mà sóng cao gần 6m vẫn ập vào tận nhà. "Năm nay dự báo bão mạnh cấp 14, lại đi thẳng vào Gia Lai thì thật khủng khiếp. Nhà tôi đã cố gắng gia cố, kê đồ đạc lên cao, nhưng không biết có chịu nổi không", ông lo lắng nói.

Người dân khu vực ven biển Gia Lai khẩn trương chèn chống nhà cửa. Ảnh: Trương Định.

Cách đó vài cây số, tại thôn Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông), nhiều hộ dân cũng khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối cùng trước khi di dời đến nơi tránh trú để đảm bảo an toàn.

Bà Trần Thị Tố Diệu (42 tuổi) nói: “Việc chèn chống ứng phó bão coi như xong. Chiều nay chúng tôi sẽ di dời đến nơi an toàn theo bố trí của địa phương, chỉ mong bão yếu đi và không gây thiệt hại nặng nề”, bà Diệu nói.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Lý, giúp dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: Công Cường.

Các lực lượng hỗ trợ chèn chống nhà người dân xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Trương Định.

Trước đó, không khí khẩn trương chống bão cũng bao trùm xã đảo Nhơn Châu, người dân cùng các lực lượng hối hả chèn chống nhà cửa, di dời thuyền thúng đến nơi an toàn.

Bà Phan Thị Thùy (47 tuổi, xã Nhơn Châu), chia sẻ: “Nghe tin cơn bão lớn mà dự báo đổ bộ trực tiếp vào Gia Lai nên cũng rất lo lắng. Chồng tôi đang đưa thuyền đi tránh bão, còn tôi phải nhờ lực lượng công an và bộ đội đến hỗ trợ chèn chống nhà cửa”.

Người dân Quy Nhơn lấy cát về chèn chống công trình nhà cửa. Ảnh: Trương Định.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân

Sáng 5/11, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Theo báo cáo của địa phương, Cát Tiến có 1.326 hộ với 4.768 khẩu sơ tán xen ghép và 242 hộ với 877 khẩu nằm trong diện sơ tán tập trung. Hiện nay, xã cũng đã bố trí các điểm tiếp nhận.

Tại xã Đề Gi, công tác di dời dân được thực hiện khẩn trương theo phương châm “bốn tại chỗ”. Toàn xã có 1.901 hộ (6.210 khẩu) sơ tán xen ghép và 45 hộ (138 khẩu) tập trung.

Riêng thôn Thắng Kiên (xã Đề Gi) có 15 hộ được vận động, thuyết phục di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Địa phương huy động toàn bộ lực lượng dân quân, công an xã, đoàn thể hỗ trợ chèn chống nhà cửa, thu dọn tài sản, đảm bảo an toàn trước khi rời đi. Nhiều hộ dân vùng trũng sẽ được hỗ trợ phương tiện vận chuyển, lương thực và nước uống.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 tại thôn Trung Lương (xã Cát Tiến).

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá cao sự chủ động của các địa phương ven biển, đồng thời yêu cầu tiếp tục kiểm tra, rà soát và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân, không để xảy ra bất kỳ thiệt hại nào về người khi bão số 13 đổ bộ.

Ông Tuấn nhấn mạnh, bão số 13 có diễn biến nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, nên các địa phương không được chủ quan, nhất là các xã ven biển, vùng cửa sông, đầm phá. Ông yêu cầu triển khai nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, tăng cường lực lượng hỗ trợ tại chỗ, đồng thời tỉnh sẽ huy động thêm phương tiện, nhân lực từ cấp tỉnh để ứng cứu khi cần thiết…

Lâm Đồng kiểm tra, đánh giá an toàn các hồ đập

Tại Lâm Đồng, cùng ngày, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với phó bão Kalmaegi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, nhất là khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp phải tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật liên tục thông tin về bão để kịp thời thông tin đến người dân, tránh tâm lý chủ quan, hoang mang. Lực lượng xung kích rà soát khu dân cư có nguy cơ lũ quét, sạt lở, sẵn sàng triển khai phương án di dời dân khi cần thiết.

Các địa phương cũng phải kiểm tra, đánh giá an toàn các hồ, đập, công trình thủy lợi trên địa bàn, chủ động hạ mực nước đón lũ, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu nghiêm cấm xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang thoát lũ, đồng thời xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy hoạch xây dựng tại khu vực có nguy cơ cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực ban 24/24 giờ, tổng hợp tình hình, hướng dẫn các đơn vị triển khai phương án ứng phó, báo cáo UBND tỉnh xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cảng vụ, đơn vị quản lý tàu thuyền thông báo, hướng dẫn phương tiện tránh trú bão, đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển.

Các công trình đang thi công được yêu cầu kiểm tra, gia cố, có phương án bảo vệ, đặc biệt là hệ thống thoát nước, khu dân cư và các tuyến giao thông trọng điểm; thực hiện tinh thần “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố khi bão đổ bộ, mưa lũ xảy ra sau bão.