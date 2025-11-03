Bão Kalmaegi di chuyển nhanh, có thể mạnh cấp 14 trên Biển Đông

TPO - Vào 7h sáng nay (3/11), bão Kalmaegi đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 15. Như vậy chỉ hơn một ngày bão đã tăng 3 cấp. Dự báo đêm mai sẽ vào Biển Đông, có thể đạt cấp 14, giật cấp 17 khi cách bờ biển Gia Lai khoảng 400km, sau đó hướng về vùng biển Nam Trung Bộ.

Vào 7h sáng nay, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (4/11), bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào khu vực miền Trung của Philippines. Đến 7h sáng mai, tâm bão trên khu vực miền Trung của Philippines với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Các đài quốc tế và trong nước có nhận định khá đồng nhất khi cho rằng, khoảng đêm 4/11, bão Kalmaegi sẽ vượt qua miền Trung của Philippines vào Biển Đông, di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 20-25km/h. Sau khi vào Biển Đông, do gặp điều kiện thuận lợi với mặt biển ấm và đứt gió yếu, bão tiếp tục mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia của Việt Nam nhận định, thời điểm bão mạnh nhất là khi hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển Gia Lai khoảng 400km vào sáng 6/11. Lúc này bão có thể mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo trong ngày và đêm 6/11, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiến về vùng biển từ Đà Nẵng đến Gia Lai với cường độ ổn định, sau đó khi tiến gần bờ thì suy yếu dần.

Dự báo về đường đi của bão Kalmaegi

Khoảng sáng ngày 7/11, bão sẽ đi vào đất liền nước ta ở khu vực Nam Trung Bộ, có thể từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Cường độ thời điểm đổ bộ còn khó lường. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định đây có thể là cơn bão đổ bộ với cường độ rất mạnh do mặt biển tương đối ấm, ít gặp các điều kiện trở ngại, ít khả năng tương tác với không khí lạnh, cần theo dõi các diễn biến liên tục của cơn bão này.

Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 4/11, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Biển Đông đang trải qua một mùa mưa bão nhiều hiếm thấy. Tính đến nay (3/11), có 12 cơn bão hoạt động trên Biển Đông. Trong đó nhiều cơn bão tác động trực tiếp, gây ảnh hưởng nặng nề đến đất liền nước ta. Cơn bão số 1, dù không đổ bộ trực tiếp nhưng gây mưa lớn suốt từ Đà Nẵng đến Hà Tĩnh, gây mưa lũ kỷ lục trong tháng 6 ở các địa phương này.

Miền Trung hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục cuối tháng 10 do tàn dư của bão Fengshen kết hợp với các điều kiện gây mưa khác.

Cơn bão số 3 dù đổ bộ với cường độ không mạnh vào Thanh Hoá – Ninh Bình nhưng lại gây lũ và ngập lụt kỷ lục ở khu vực thượng nguồn sông Cả, Nghệ An. Cơn bão số 5 và bão số 10 cùng đổ bộ vào Hà Tĩnh – Nghệ An với cường độ rất mạnh, quần thảo thời gian rất dài trên đất liền, đồng thời gây mưa rất lớn ở cả miền Bắc và miền Trung.

Trong tháng 10, trên Biển Đông có 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động, gồm bão Matmo, bão Fengshen và một áp thấp nhiệt đới. Dù không gây gió mạnh trên đất liền, tàn dư sau bão Matmo gây mưa lớn, lũ kỷ lục tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Trong khi đó, tàn dư của bão Fengshen kết hợp với các yếu tố khác như không khí lạnh, nhiễu động gió đông, địa hình đón gió đã khiến khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi hứng chịu một đợt mưa dữ dội suốt từ 22-30/10, gây ra lũ kỷ lục tại Huế và Đà Nẵng.

Theo các chuyên gia, dải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động mạnh và ổn định ở khu vực gần xích đạo với các nhiễu động khí quyển và xoáy nhỏ chính là mầm mống phát triển thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão. Điều kiện mặt biển ấm cũng là nguyên nhân khiến nhiều cơn bão mạnh hình thành và đi vào Biển Đông.