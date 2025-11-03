Vùng 3 Hải quân hỗ trợ đồng bào miền Trung sau mưa lũ

Ngày 2/11, Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân do Đại tá Vũ Đình Hiển - Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân, làm trưởng đoàn đã tổ chức chỉ huy hơn 300 cán bộ, chiến sĩ chia làm 7 tổ công tác, với nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng triển khai dọn dẹp vệ sinh nhà ở, xịt rửa bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các xã, phường, trạm y tế, trường học và nhà ở sinh hoạt của nhân dân sau lũ.

Đồng thời, tổ chức lực lượng quân y thăm khám, cấp thuốc cho nhân dân, phun thuốc khử khuẩn đề phòng ngừa các nguy cơ dịch bệnh sau mưa, lũ lụt.

Trao quà hỗ trợ người dân thiệt hại do mưa lũ.

Trong ngày, các đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân tại các xã: Hà Nha, Hội An Tây, Hội An, Hòa Vang, Đại Hồng (TP. Đà Nẵng) và phường Phong Điền (TP. Huế) bị thiệt hại sớm ổn định đời sống sinh hoạt, bảo đảm cho học sinh các trường sớm trở lại lớp học sau thiên tai.

Ông Mai Thanh Sang - Chủ tịch UBND xã Hà Nha, cho biết: Xã Hà Nha là một trong địa phương bị ngập nặng với hơn 95% các hộ gia đình bị thiệt hại. Trong đó 50% nhà cửa của bà con bị ngập trên 1,5m.

"Chính quyền và nhân dân địa phương rất xúc động và cảm ơn tình cảm cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã kịp thời có mặt giúp đỡ địa phương ngay trong thời gian mưa lũ và khắc phục hậu quả sau mưa lũ vừa qua, bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản cho nhân dân địa phương”, ông Sang cho biết.

Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng 3, thăm hỏi, động viên và chuyển quà của Quân chủng Hải quân đến cụ Nguyễn Thị Bích, gia đình chính sách xã Hà Nha, TP. Đà Nẵng.

Đại tá Đoàn Bảo Anh - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, chia sẻ, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Mai có người thân bị chết trong đợt mưa, lũ vừa qua tại phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng

Trong khi đó, Trường Mẫu giáo Điện Phương nằm ở vùng trũng thấp, nước lũ năm nay dâng cao quá sức tưởng tượng. Có chỗ ngập gần 1,7m, nhiều thiết bị dạy học bị hư hỏng.

Cô Võ Thị Hồng Hường - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Điện Phương, chia sẻ: “Trong lúc khó khăn, chúng tôi thật sự biết ơn các cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân kịp thời đến hỗ trợ. Các anh làm việc không ngơi tay để trường sớm sạch sẽ, khử khuẩn, giúp các cháu được trở lại lớp an toàn”.

Lực lượng quân y khám sức khỏe, cấp phát thuốc cho người dân.

Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng 3, nhấn mạnh: “Trước diễn biến phức tạp của thời tiết mưa, lũ, thời gian tới, Vùng 3 Hải quân sẽ tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện, đồng hành, giúp đỡ nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả sau thiên tai, sớm ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất”.