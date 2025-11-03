Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Vùng 3 Hải quân hỗ trợ đồng bào miền Trung sau mưa lũ

Nguyễn Thành
Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vùng 3 Hải quân giúp đỡ người dân Đà Nẵng, Huế khắc phục hậu quả thiên tai, trao quà, khám chữa bệnh và vệ sinh môi trường, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Ngày 2/11, Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân do Đại tá Vũ Đình Hiển - Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân, làm trưởng đoàn đã tổ chức chỉ huy hơn 300 cán bộ, chiến sĩ chia làm 7 tổ công tác, với nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng triển khai dọn dẹp vệ sinh nhà ở, xịt rửa bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các xã, phường, trạm y tế, trường học và nhà ở sinh hoạt của nhân dân sau lũ.

Đồng thời, tổ chức lực lượng quân y thăm khám, cấp thuốc cho nhân dân, phun thuốc khử khuẩn đề phòng ngừa các nguy cơ dịch bệnh sau mưa, lũ lụt.

46401f19834f0f11565e.jpg
Trao quà hỗ trợ người dân thiệt hại do mưa lũ.

Trong ngày, các đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân tại các xã: Hà Nha, Hội An Tây, Hội An, Hòa Vang, Đại Hồng (TP. Đà Nẵng) và phường Phong Điền (TP. Huế) bị thiệt hại sớm ổn định đời sống sinh hoạt, bảo đảm cho học sinh các trường sớm trở lại lớp học sau thiên tai.

Ông Mai Thanh Sang - Chủ tịch UBND xã Hà Nha, cho biết: Xã Hà Nha là một trong địa phương bị ngập nặng với hơn 95% các hộ gia đình bị thiệt hại. Trong đó 50% nhà cửa của bà con bị ngập trên 1,5m.

"Chính quyền và nhân dân địa phương rất xúc động và cảm ơn tình cảm cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã kịp thời có mặt giúp đỡ địa phương ngay trong thời gian mưa lũ và khắc phục hậu quả sau mưa lũ vừa qua, bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản cho nhân dân địa phương”, ông Sang cho biết.

d06b91320d64813ad875.jpg
Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng 3, thăm hỏi, động viên và chuyển quà của Quân chủng Hải quân đến cụ Nguyễn Thị Bích, gia đình chính sách xã Hà Nha, TP. Đà Nẵng.
c9f4b2962ec0a29efbd1.jpg
Đại tá Đoàn Bảo Anh - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, chia sẻ, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Mai có người thân bị chết trong đợt mưa, lũ vừa qua tại phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng

Trong khi đó, Trường Mẫu giáo Điện Phương nằm ở vùng trũng thấp, nước lũ năm nay dâng cao quá sức tưởng tượng. Có chỗ ngập gần 1,7m, nhiều thiết bị dạy học bị hư hỏng.

Cô Võ Thị Hồng Hường - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Điện Phương, chia sẻ: “Trong lúc khó khăn, chúng tôi thật sự biết ơn các cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân kịp thời đến hỗ trợ. Các anh làm việc không ngơi tay để trường sớm sạch sẽ, khử khuẩn, giúp các cháu được trở lại lớp an toàn”.

9fd4e38d7fdbf385aaca.jpg
Lực lượng quân y khám sức khỏe, cấp phát thuốc cho người dân.

Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng 3, nhấn mạnh: “Trước diễn biến phức tạp của thời tiết mưa, lũ, thời gian tới, Vùng 3 Hải quân sẽ tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện, đồng hành, giúp đỡ nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả sau thiên tai, sớm ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất”.

Nguyễn Thành
Nguyễn Minh
#Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai #Hoạt động của Vùng 3 Hải quân #Phối hợp quân dân trong cứu trợ #Đáp ứng hậu quả mưa lũ miền Trung #Chăm sóc y tế và vệ sinh môi trường #Hỗ trợ cộng đồng bị thiệt hại #Vai trò của Bộ đội Cụ Hồ trong thiên tai #Giúp đỡ trường học và gia đình bị ngập #Phát huy trách nhiệm quân sự trong thiên tai #Vùng 3 Hải quân #Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục