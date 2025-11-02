Bắt nghi phạm người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Nguyễn Thành
TPO - Nghi phạm bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở khi được đưa đến chăm sóc y tế tại bệnh viện, đối tượng đã bỏ trốn.

Chiều 2/11, các lực lượng của Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ được đối tượng Li Shang Ze (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) nghi phạm bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật sau vài giờ đồng hồ bỏ trốn.

Đối tượng bị bắt giữ ngay sau khi bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng và chạy về hướng đường Hải Phòng - Ông Ích Khiêm (TP Đà Nẵng). Khi chạy trốn, Li Shang Ze còn mang còng số 8 ở một bên chân.

Ngay lập tức, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu Trưởng Công an các phường, xã và các đơn vị có liên quan chỉ đạo đơn vị mình tập trung rà soát cư trú, camera an ninh...tập trung truy tìm, bắt giữ đối tượng Li Shang Ze. Đối tượng sau đó bị Công an bắt giữ tại phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

Nguyễn Thành
