Vùng 3 Hải quân hỗ trợ người dân Đà Nẵng 2,5 tấn lương khô, gạo và nhiều nhu yếu phẩm

Nguyễn Minh
TPO - Vùng 3 Hải quân đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng mang theo hơn 2,5 tấn lương khô và gạo, 400 thùng mì tôm, nước suối và sữa, quần áo cùng hơn 32 triệu đồng tiền mặt đến hỗ trợ người dân vùng lũ trên địa bàn Đà Nẵng.

Chiều 30/10, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân, làm trưởng đoàn, trực tiếp đến địa bàn xã Hà Nha (thành phố Đà Nẵng) chỉ đạo, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến cùng đoàn công tác Vùng 3 Hải quân thăm hỏi, tặng quà người dân xã Hà Nha.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến cho biết, trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung, những ngày qua, đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, xuồng cao tốc, ca nô và xe chuyên dụng kịp thời cơ động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Các lực lượng của Vùng 3 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống, lương thực, thuốc men và áo phao đến tận các hộ dân bị cô lập.

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, xã Hà Nha là một trong những địa bàn ở Đà Nẵng bị ngập sâu và thiệt hại nặng. Trước sự khắc nghiệt của thiên tai, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã huy động tối đa về con người và phương tiện nhằm giúp đỡ bà con trong vùng lũ.

Chia sẻ những khó khăn, mất mát mà người dân trên địa bàn đang phải đối mặt, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy cùng lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ tích cực bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng địa phương, linh hoạt xử lý các tình huống, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Video: Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã dầm mình trong mưa lũ để ứng cứu, hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Trước đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phát động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong đơn vị quyên góp, ủng hộ các hiện vật như áo quần, nước uống, lương thực, thực phẩm… để kịp thời chuyển đến cho người dân.

Đến nay, Vùng 3 Hải quân đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xuồng, 12 ô tô các loại, mang theo hơn 1 tấn lương khô, 1,5 tấn gạo, 200 thùng mì tôm, 150 thùng nước suối, 50 thùng sữa, quần áo cùng hơn 32 triệu đồng tiền mặt đến hỗ trợ người dân vùng lũ trên địa bàn Đà Nẵng.

Những ngày tới, các đơn vị của Vùng 3 Hải quân tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện để giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong đó, tập trung vào việc hỗ trợ, cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, thuốc men cho nhân dân vùng bị lũ lụt; vận chuyển người dân, tài sản đến nơi an toàn và sẵn sàng phương tiện, vật chất để hỗ trợ nhân dân vệ sinh, khử khuẩn, cải tạo cảnh quan môi trường sau khi nước rút.

Nguyễn Minh
