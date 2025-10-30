Quân khu 5 dốc toàn lực bảo vệ đồng bào trong mưa lũ

TPO - Những ngày qua, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các đơn vị của Quân khu 5 đã quyết liệt triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện nước lũ dâng nhanh và thời tiết xấu.

Dồn sức giúp đồng bào vượt qua hoạn nạn

Với tinh thần “tất cả vì nhân dân”, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 2.600 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực cùng 10 nghìn dân quân tự vệ và dự bị động viên túc trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng cơ động hỗ trợ sơ tán dân, vận chuyển nhu yếu phẩm, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Bộ CHQS thành phố cũng sử dụng nhiều phương tiện chuyên dụng gồm 32 xe ô tô, 20 xe tải, xe ủi, 14 ca nô, 8 xuồng, cùng thiết bị bay phục vụ quan sát địa hình, xác định khu vực bị chia cắt, hỗ trợ lực lượng tiếp cận nhanh và vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến với nhân dân một cách an toàn, kịp thời.

Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã trao tặng hàng nghìn suất ăn, nhu yếu phẩm, nước lọc, huy động lực lượng y tế... để hỗ trợ người dân.

Bộ CHQS thành phố cũng dốc toàn lực, huy động tối đa trang bị, vật chất hiện có, tỏa đi các hướng, vùng bị cô lập, ngập nặng, ứng trực hỗ trợ nhân nhân trong mọi tình huống. Sự có mặt kịp thời của bộ đội giúp bà con yên tâm, vững tin vượt qua hoạn nạn.

Để kịp thời động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng nguy hiểm, Bộ CHQS thành phố đã khen thưởng đột xuất hơn 150 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ nhân dân ứng phó mưa lũ; tiếp thêm ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám trụ tại các điểm nóng, lan tỏa sâu sắc hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Xuyên đêm ngăn sóng dữ

Cũng trong những ngày qua, do ảnh hưởng của thiên tai, khu vực bờ kè biển An Lương thuộc xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, bị sóng đánh sập hàng chục mét.

Do mưa to, gió lớn, sóng biển mạnh nên nguy cơ sạt lở rất lớn, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của người dân và các công trình giao thông.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cùng người dân vá bờ kè tại biển An Lương thuộc xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng.

Trong đêm 29/10, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) tiếp tục huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng bà con nhân dân nỗ lực gia cố bờ kè. Hàng nghìn bao cát, đá đã được bộ đội và người dân vận chuyển gia cố các điểm bờ bị sạt lở.

Do mưa lớn, nền đường yếu, các phương tiện máy móc gần như không vào được nên gần như việc “vá kè” phụ thuộc lớn vào sức bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 đã không quản hiểm huy, sát cánh cùng nhân dân “ngăn sóng, giữ bờ”, bảo đảm an toàn cho hàng trăm hộ dân sinh sống ở khu vực này.

Khai thông các tuyến đường, cấp cứu người dân

Những ngày qua, Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) đã tức tốc hành quân khẩn cấp tới khu vực miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng, nơi nhiều thôn bản bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ, sạt lở.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Những người lính Lữ đoàn Công binh 270 tiếp tục nối dài truyền thống “Mở đường thắng lợi”, sát cánh cùng đồng bào trong nguy khó.

Do lượng mưa lớn và kéo dài nhiều ngày, tuyến đường tới khu vực xã Trà Leng của thành phố Đà Nẵng bị khoét sâu, sụt lún trong màn mưa trắng xóa.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 cùng những phương tiện chuyên dụng vừa hành quân vừa khắc phục sạt lở để nhanh chóng tới giúp địa phương khai thông các tuyến đường, ứng cứu cứu dân.

Theo thông tin mới nhất từ Quân khu 5, trong sáng 30/10, nhận được tin báo một người đàn ông khoảng 40 tuổi ở xã Đại Lộc (thành phố Đà Nẵng) bị co giật, Lữ đoàn Công binh 270 đã sử dụng xuồng máy đưa nạn nhân đến vị trí an toàn và phối hợp cùng y tế địa phương sơ cứu, vận chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.

Lữ đoàn Công binh 270 đưa người dân bị co giật đi cấp cứu trong sáng 30/10.

Cùng thời điểm này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, Lữ đoàn Công binh 270 tiếp tục hỗ trợ người dân di dời tài sản, giúp một gia đình tại Khối phố Trung Phí 1, xã Điện Bàn di chuyển thi thể người thân bị ngã tử vong đến nơi an toàn để lo hậu sự.

Bên cạnh đó, trước tình hình mưa lũ phức tạp, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật giúp bà con khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bộ đội Quân khu 5 tích cực triển khai nhiều hoạt động cứu trợ người dân trong thiên tai.

Các đơn vị trực thuộc, nhất là ngành Quân nhu, Quân y, Doanh trại và các đơn vị có phương tiện cơ động, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng quân sự trên địa bàn tổ chức nấu, cấp phát suất ăn, nước uống, thuốc men và hỗ trợ di chuyển tài sản, người dân ra khỏi vùng ngập sâu.