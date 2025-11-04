Xã đảo duy nhất ở Gia Lai khẩn trương chèn chống nhà cửa phòng chống bão 13

TPO - Trước khi bão Kalmaegi dự kiến đổ bộ, không khí khẩn trương bao trùm xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), người dân cùng các lực lượng hối hả chèn chống nhà cửa, di dời thuyền thúng đến nơi an toàn.

Người dân cùng các lực lượng di chuyển thuyền thúng lên vị trí cao để đảm bảo an toàn. Clip: Trương Định

Ngày 4/11, ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết, địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13) và mưa lũ.

UBND xã cũng phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Châu, phát bài tuyên truyền và thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh xã với tuần suất 2h một lần để thông báo về hướng di chuyển của bão để người dân chủ động di dời tàu thuyền, lồng, bè thủy sản.

Thuyền thúng được đưa lên vị trí cao để bảo vệ. Ảnh: TĐ

Theo lãnh đạo xã, tất cả lực lượng cán bộ từ xã đến thôn và các lực lượng phối hợp như: Đồn Biên phòng Nhơn Châu, Đại đội Hỗn hợp Đảo Cù Lao xanh, Lữ đoàn Công binh 270, dân quân thường trực, Đoàn thanh niên, Công an xã, đã chuyển trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Một số lực lượng đã có mặt tại Nhà Văn hóa kết hợp Nhà tránh trú bão ở 3 thôn để trực tiếp giúp người dân chằng chống nhà cửa và kịp thời điều động khi có yêu cầu.

Công tác phòng chống bão được người dân địa phương, các lực lượng triển khai khẩn trương. Ảnh: TĐ

Các lực lượng hỗ trợ xúc cát vào bao để chèn chống nhà cửa. Ảnh: TĐ

Lãnh đạo địa phương cũng cho biết, căn cứ thực tế tình hình, xã sẽ tổ chức triển khai thực hiện các phương án di dời. Cụ thể, thôn Tây có 14 với 36 nhân khẩu di dời; thôn Trung có 15 với 33 nhân khẩu phải di dời; thôn Đông có 14 hộ với 34 nhân khẩu phải di dời. Phương án sẽ thực hiện ở xen ghép và tập trung.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân chèn chống nhà cửa. Ảnh: TĐ

Nằm cách Quy Nhơn khoảng 24 km về phía Đông, xã Nhơn Châu hay còn gọi Cù Lao Xanh, là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Ảnh: TĐ

Đặc biệt, địa phương cũng phối hợp với Ban quản lý hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về lượng nước trong hồ.

Hiện lượng nước trong hồ chứa có dung lượng 8,8m nước. Lãnh xã đã đề nghị Ban quản lý chủ động thực hiện phương án xả tràn không để xảy ra tình trạng triều cường dâng cao kết hợp với xả nước làm ngập cục bộ các hộ trong khu dân cư.