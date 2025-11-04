Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xã đảo duy nhất ở Gia Lai khẩn trương chèn chống nhà cửa phòng chống bão 13

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước khi bão Kalmaegi dự kiến đổ bộ, không khí khẩn trương bao trùm xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), người dân cùng các lực lượng hối hả chèn chống nhà cửa, di dời thuyền thúng đến nơi an toàn.

Người dân cùng các lực lượng di chuyển thuyền thúng lên vị trí cao để đảm bảo an toàn. Clip: Trương Định

Ngày 4/11, ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết, địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13) và mưa lũ.

UBND xã cũng phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Châu, phát bài tuyên truyền và thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh xã với tuần suất 2h một lần để thông báo về hướng di chuyển của bão để người dân chủ động di dời tàu thuyền, lồng, bè thủy sản.

z7188536435998-92da1171dff30b2a9a042c7a079a7a6e-8541.jpg
Thuyền thúng được đưa lên vị trí cao để bảo vệ. Ảnh: TĐ

Theo lãnh đạo xã, tất cả lực lượng cán bộ từ xã đến thôn và các lực lượng phối hợp như: Đồn Biên phòng Nhơn Châu, Đại đội Hỗn hợp Đảo Cù Lao xanh, Lữ đoàn Công binh 270, dân quân thường trực, Đoàn thanh niên, Công an xã, đã chuyển trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Một số lực lượng đã có mặt tại Nhà Văn hóa kết hợp Nhà tránh trú bão ở 3 thôn để trực tiếp giúp người dân chằng chống nhà cửa và kịp thời điều động khi có yêu cầu.

z7188536621373-9f18a2b7ec25b8410810dfdd48f1781c.jpg
Công tác phòng chống bão được người dân địa phương, các lực lượng triển khai khẩn trương. Ảnh: TĐ
z7188535937325-341649725507c2c1c06f6f962c67b313.jpg
z7188535961241-f0753919c1a42155b23d96dd79840e38.jpg
Các lực lượng hỗ trợ xúc cát vào bao để chèn chống nhà cửa. Ảnh: TĐ

Lãnh đạo địa phương cũng cho biết, căn cứ thực tế tình hình, xã sẽ tổ chức triển khai thực hiện các phương án di dời. Cụ thể, thôn Tây có 14 với 36 nhân khẩu di dời; thôn Trung có 15 với 33 nhân khẩu phải di dời; thôn Đông có 14 hộ với 34 nhân khẩu phải di dời. Phương án sẽ thực hiện ở xen ghép và tập trung.

z7188624162216-84bca4d43a6dbe0a43c0fc7115a85fa9.jpg
Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân chèn chống nhà cửa. Ảnh: TĐ
z7188623806824-974da160a33fe7c3d46479f3016a7302.jpg
z7188623823385-c64ac895186ee7d9d96ff8485f398895.jpg
Nằm cách Quy Nhơn khoảng 24 km về phía Đông, xã Nhơn Châu hay còn gọi Cù Lao Xanh, là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Ảnh: TĐ

Đặc biệt, địa phương cũng phối hợp với Ban quản lý hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về lượng nước trong hồ.

Hiện lượng nước trong hồ chứa có dung lượng 8,8m nước. Lãnh xã đã đề nghị Ban quản lý chủ động thực hiện phương án xả tràn không để xảy ra tình trạng triều cường dâng cao kết hợp với xả nước làm ngập cục bộ các hộ trong khu dân cư.

Trương Định
#Gia Lai #bão Kalmaegi #chống lụt #di dời dân #bảo vệ nhà cửa #ứng phó bão số 13 #cứu hộ #Nhơn Châu

Xem thêm

Cùng chuyên mục