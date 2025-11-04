Bão ảnh hưởng đất liền rất sớm, vùng ảnh hưởng rất rộng

TPO - Dự báo ngay từ đêm 6/11, bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Vùng ảnh hưởng rất rộng lớn, gió mạnh suốt từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà trong khi mưa lớn có thể xảy ra từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Đường đi và tác động khá giống bão Damrey và Molave

Vào 16h chiều nay (4/11), tâm bão vùng biển phía tây khu vực miền Trung Philippines, cách đảo Song Tử Tây khoảng 770km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16.

Dù bão chưa vào Biển Đông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã phát tin bão khẩn cấp do tính chất nguy hiểm của cơn bão này.

Dự báo đêm nay, sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển rất nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 25km, hướng di chuyển ổn định tây tây bắc. Vì vậy, bão ảnh hưởng đến đất liền rất sớm. Ngay từ đêm 6/11, chỉ hai ngày sau khi vào Biển Đông, bão bắt đầu tác động trực tiếp đến đất liền.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng. Sức mạnh của bão có thể tương đương cơn bão số 12 - Damrey năm 2017 đổ bộ Phú Yên – Khánh Hoà và cơn bão số 9 - Molave năm 2018 đổ bộ Quảng Nam – Quảng Ngãi. Cả hai cơn bão này đều có gió rất mạnh, mưa rất lớn và sóng biển rất cao với sức tàn phá rất nặng nề.

Bão Damrey tàn phá Phú Yên - Khánh Hoà năm 2017.

Về gió mạnh, ngay chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15. Khu vực hứng chịu gió mạnh nhất là phía đông Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên cũ.

Như vậy, cường độ bão thời điểm đổ bộ có thể mạnh hơn cả cơn bão Bualoi tàn phá Hà Tĩnh – Nghệ An vào cuối tháng 9 vừa qua. Ngay cả một phần của Tây Nguyên (gồm phía tây Quảng Ngãi và Gia Lai) cũng có thể có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Thời gian gió mạnh nhất là đêm 6/11 và sáng 7/11.

Trên biển, từ gần sáng ngày 6/11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m. Biển động dữ dội.

Mưa lớn khắp miền Trung

Bão Kalmaegi dự báo cũng gây mưa một đợt mưa rất lớn, trên diện rất rộng, xảy ra ở nơi vừa trải qua mưa lũ kỷ lục.

Dự báo về đường đi và vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Dự báo từ ngày 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên khả năng có xu thế giảm.

Ngoài ra, trong hai ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Theo ông Mai Văn Khiêm, do ảnh hưởng của mưa lớn, dự báo lũ trên khu vực Huế - Đà Nẵng có thể dâng trở lại, tuy nhiên đỉnh lũ ít khả năng vượt qua đỉnh lũ ngày 27/10 và 3/11 vừa qua. Riêng khu vực Đắk Lắk và Gia Lai, lũ có thể dâng cao, cần hết sức lưu ý.

Bên cạnh đó, cơn bão này cũng gây ra nước dâng từ 0,3-0,6m cho khu vực ven biển từ Huế đến Phú Yên cũ từ chiều tối ngày 5/11.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia thông tin về cơn bão Kalmaegi.

Mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn có thể gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Do hoàn lưu bão rất rộng, cơ quan khí tượng cũng đặc biệt lưu ý, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Loại hình thiên tai này có yếu tố bất ngờ và đặc biệt nguy hiểm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng lưu ý, diễn biến của bão còn có thể biến động, người dân cần liên tục theo dõi thông tin cập nhật về cường độ, hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa của cơn bão này.