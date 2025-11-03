Huế vừa căng mình chống lũ, lại chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi

TPO - Trong lúc mưa lũ tiếp tục hoành hành, cả TP Huế phải gồng mình chống ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chính quyền địa phương vừa phải khẩn trương lên phương án ứng phó bão Kalmaegi, kích hoạt toàn bộ phương án phòng, chống thiên tai, kêu gọi tất cả tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn và đặt lực lượng túc trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu.

Ngày 3/11, UBND TP Huế ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và bão Kalmaegi đang tiến gần.

Lực lượng quân đội tại Huế giúp dân neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn để ứng phó mưa bão.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất và gió mạnh; kịp thời triển khai biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ. Mục tiêu là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi thiên tai liên tiếp xảy ra.

Chính quyền các xã, phường được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân dự trữ lương thực, nước uống, sạc dự phòng, vật dụng thiết yếu và chuẩn bị phương án sơ tán an toàn.

Mưa lũ khiến hoạt động buôn bán của người dân bị đình trệ, hàng quán phục vụ ăn uống bị ngập sâu.

Các chốt cảnh giới tại khu vực ngập lụt, sạt lở, trượt sụt đất phải ứng trực 24/24 giờ; nghiêm cấm người dân vào rừng, vùng núi khi có mưa lớn. Chính quyền cơ sở phải tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương, bố trí chỗ ở tạm cho người mất nhà, tuyệt đối không để dân thiếu đói, rét hoặc không có nơi ở.

Bộ đội Biên phòng TP Huế được lệnh kêu gọi toàn bộ tàu thuyền còn hoạt động khẩn trương vào nơi neo đậu an toàn, tuyệt đối không để ra khơi. Các lực lượng quân sự, công an chủ động rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng và phương tiện hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn.

Nhà dân tại Huế bị ngập sâu trong cơn lũ lớn thứ ba﻿ trong vòng 1 tuần lại đây.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ đập, đặc biệt các công trình xung yếu, không để xảy ra sự cố bất ngờ. Đồng thời, hướng dẫn người dân bảo vệ ao nuôi thủy sản, lồng bè, chuồng trại chăn nuôi.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế tăng cường sử dụng nền tảng Hue-S, tổng đài 19001075 và hệ thống truyền thanh thông minh để truyền tải thông tin cảnh báo kịp thời. Các doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo liên lạc thông suốt phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai.

Trường học tại Huế bị ngập, hàng trăm nghìn học sinh phải nghỉ học để tránh lũ.

Ngành giáo dục và y tế cũng được giao nhiệm vụ chủ động ứng phó. Các trường học kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất, sắp xếp lịch học linh hoạt để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, giáo viên. Ngành y tế dự trữ thuốc men, hóa chất xử lý môi trường, thiết bị và phương tiện cấp cứu sẵn sàng khi có sự cố.

Sở Xây dựng được giao đảm bảo an toàn hạ tầng giao thông, công trình xây dựng trong điều kiện mưa bão; Công ty Điện lực Huế phải tăng cường kiểm tra, tuyên truyền người dân phòng tránh tai nạn điện khi ngập lụt.

Theo dự báo, từ ngày 3 đến 6/11, Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa ở đồng bằng từ 150 - 300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi, trung du từ 200 - 400mm, nơi cao nhất có thể vượt 600mm.

Lũ sông Bồ vượt mốc lịch sử, khu vực hạ du bị ngập nặng, nước cuồn cuộn chảy.

Thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn TP Huế, chiều 3/11, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt mức 5,28m, cao hơn báo động 3 là 0,78m, vượt cả đỉnh lũ lịch sử ngày 29/10 vừa qua (5,27m).

Để chuẩn bị ứng phó bão có thể xảy ra, đến nay toàn thành phố có 1.075 phương tiện đánh bắt trên biển, với 7.657 lao động, đã được hướng dẫn, kiểm tra và neo đậu an toàn tại các khu vực tránh trú, bến cảng và khu neo đậu tập trung, nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng con người.