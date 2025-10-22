Thủ tướng yêu cầu 5 tỉnh, thành phố đình hoãn các cuộc họp để ứng phó bão số 12

TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, ngành có liên quan, Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và nguy cơ mưa lũ lớn, ngập lụt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 22/10, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.

Bão số 12 đang tiếp tục di chuyển về ven biển và đất liền nước ta. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Tối nay và ngày mai bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh, kết hợp với một số hình thế thời tiết khác, từ đêm nay (22/10) đến ngày 27/10, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa rất to trên 800mm.

Khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày.

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các bộ, ngành có liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chưa thật cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và nguy cơ mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, tránh để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do lơ là, chủ quan trong chỉ đạo của chính quyền và ứng phó của nhân dân.

Tiếp tục rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân di chuyển hoặc triển khai các biện pháp để bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại.

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt, cô lập chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đề phòng tình huống mưa lớn, sạt lở gây chia cắt, cô lập nhiều ngày…

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán dân cư, ứng phó mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu…