Chủ tịch Quảng Ngãi kiểm tra bờ biển, chỉ đạo ứng phó khẩn trước bão số 12

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu phải đảm bảo an toàn về người, thiết bị thi công tại công trình…, tuyệt đối không được chủ quan và sẵn sàng trong mọi tình huống xấu có thể xảy ra.

Sáng 22/10, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó mưa bão và khảo sát thực tế dự án khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú.

Tại đây, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) đã báo cáo tiến độ thi công, phương án ứng phó bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp trong tối 22/10.

Dự án khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu phải bố trí ứng trực chỉ huy lẫn lực lượng, dừng thi công, di chuyển thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm lúc mưa bão, bên cạnh đó chủ động các phương án trong tình huống xấu nhất. “Ưu tiên lúc này là đảm bảo an toàn về người và công trình. Tuyệt đối không chủ quan và sẵn sàng trong mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra”, ông Giang nói.

Theo ông Giang, khi bão xảy ra và trường hợp có mưa lớn, phải tập trung ứng trực 24/24 tại hiện trường bao gồm cả lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên… Hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo và “cắt cử” riêng một Phó chủ tịch tỉnh trực tiếp theo dõi các hồ thủy điện, thủy lợi lớn của tỉnh.

Sóng lớn đánh trực tiếp vào kè đang thi công vào sáng 22/10.

Hiện các hồ nằm trong ngưỡng an toàn và sức chứa vẫn còn lớn. Tuy nhiên cần theo dõi sát, sẵn sàng xả lũ điều tiết nếu lượng mưa lớn. Tất cả không đánh giá trên báo cáo mà hoàn toàn dựa vào thực tế để ứng phó với thiên tai.

“Tuyệt đối không để xảy ra việc mưa lớn, hạ du “no nước”, lúc này thủy điện mới xả lũ, dẫn đến lũ lụt lớn; cũng không xử lý điều tiết quá sớm dẫn đến thiếu hụt nguồn nước phục vụ sản xuất và phát điện”, ông Giang yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (áo xanh) kiểm tra tiến độ dự án.

Trước đó, chiều 21/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12, mưa lũ trên địa bàn. Tại cuộc họp Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, tập trung cao nhất trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 12.

Các địa phương phải theo dõi sát diễn biến bão, mưa lũ, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, thông báo kịp thời cho ngư dân biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Ông Giang (áo xanh) chỉ đạo trực tiếp tại công trường thi công dự án kè.

Tỉnh cũng chỉ đạo phân định rõ các tình huống thiên tai, bổ sung phương án, kịch bản ứng phó phù hợp từng cấp độ rủi ro; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực có nguy cơ chia cắt, cô lập để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Đối với các công trình đang thi công, chủ đầu tư và Ban quản lý dự án phải triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình, không để xảy ra thiệt hại do mưa, lũ.