Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Quảng Ngãi kiểm tra bờ biển, chỉ đạo ứng phó khẩn trước bão số 12

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu phải đảm bảo an toàn về người, thiết bị thi công tại công trình…, tuyệt đối không được chủ quan và sẵn sàng trong mọi tình huống xấu có thể xảy ra.

Sáng 22/10, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó mưa bão và khảo sát thực tế dự án khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú.

Tại đây, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) đã báo cáo tiến độ thi công, phương án ứng phó bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp trong tối 22/10.

tp-2449.jpg
tp-2457.jpg
Dự án khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu phải bố trí ứng trực chỉ huy lẫn lực lượng, dừng thi công, di chuyển thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm lúc mưa bão, bên cạnh đó chủ động các phương án trong tình huống xấu nhất. “Ưu tiên lúc này là đảm bảo an toàn về người và công trình. Tuyệt đối không chủ quan và sẵn sàng trong mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra”, ông Giang nói.

Theo ông Giang, khi bão xảy ra và trường hợp có mưa lớn, phải tập trung ứng trực 24/24 tại hiện trường bao gồm cả lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên… Hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo và “cắt cử” riêng một Phó chủ tịch tỉnh trực tiếp theo dõi các hồ thủy điện, thủy lợi lớn của tỉnh.

tp-2446.jpg
tp-2456.jpg
Sóng lớn đánh trực tiếp vào kè đang thi công vào sáng 22/10.

Hiện các hồ nằm trong ngưỡng an toàn và sức chứa vẫn còn lớn. Tuy nhiên cần theo dõi sát, sẵn sàng xả lũ điều tiết nếu lượng mưa lớn. Tất cả không đánh giá trên báo cáo mà hoàn toàn dựa vào thực tế để ứng phó với thiên tai.

“Tuyệt đối không để xảy ra việc mưa lớn, hạ du “no nước”, lúc này thủy điện mới xả lũ, dẫn đến lũ lụt lớn; cũng không xử lý điều tiết quá sớm dẫn đến thiếu hụt nguồn nước phục vụ sản xuất và phát điện”, ông Giang yêu cầu.

tp-2450.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (áo xanh) kiểm tra tiến độ dự án.

Trước đó, chiều 21/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12, mưa lũ trên địa bàn. Tại cuộc họp Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, tập trung cao nhất trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 12.

Các địa phương phải theo dõi sát diễn biến bão, mưa lũ, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, thông báo kịp thời cho ngư dân biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

tp-2447.jpg
Ông Giang (áo xanh) chỉ đạo trực tiếp tại công trường thi công dự án kè.

Tỉnh cũng chỉ đạo phân định rõ các tình huống thiên tai, bổ sung phương án, kịch bản ứng phó phù hợp từng cấp độ rủi ro; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực có nguy cơ chia cắt, cô lập để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Đối với các công trình đang thi công, chủ đầu tư và Ban quản lý dự án phải triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình, không để xảy ra thiệt hại do mưa, lũ.

Nguyễn Ngọc
#Ứng phó bão số 12 tại Quảng Ngãi #Kiểm tra bờ biển và chống sạt lở #Chỉ đạo đảm bảo an toàn công trình #Chuẩn bị ứng phó thiên tai #Quản lý hồ thủy lợi và thủy điện #Tuyên truyền phòng tránh mưa lũ #Tăng cường lực lượng ứng trực 24/24 #Chống chủ quan trong phòng chống thiên tai #Chỉ đạo thi công xây dựng trong mùa bão #Phân định cấp độ rủi ro thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục