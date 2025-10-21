Nước sông Hàn dâng cao, du thuyền tiền tỷ kéo nhau đi 'núp' bão sớm

TPO - Dù 2 ngày nữa bão số 12 mới đổ bộ nhưng hàng chục tàu du lịch trên sông Hàn đã kéo nhau đi "núp" bão để đảm bảo an toàn khi mực nước sông liên tục dâng cao.