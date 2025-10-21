Nước sông Hàn dâng cao, du thuyền tiền tỷ kéo nhau đi 'núp' bão sớm

TPO - Dù 2 ngày nữa bão số 12 mới đổ bộ nhưng hàng chục tàu du lịch trên sông Hàn đã kéo nhau đi "núp" bão để đảm bảo an toàn khi mực nước sông liên tục dâng cao.
Đây là các du thuyền hoạt động phục vụ khách du lịch trên sông Hàn. Mỗi chiếc du thuyền có giá trị từ vài tỷ đến cả chục tỷ đồng, bởi vậy, mỗi khi có bão, toàn bộ thuyền đều di chuyển đến khu vực này để tránh trú.
Các tàu du lịch đều cắt cử nhân viên trông giữ, bảo vệ tài sản. Theo các nhân viên ở đây, từ sáng nay, mực nước sông Hàn bắt đầu lên cao, sóng lớn ở khu vực cửa biển. Bởi vậy, khi có thông tin nâng cầu Nguyễn Văn Trỗi, các tàu đều lũ lượt đi "núp" bão để đảm bảo an toàn.
Không chỉ các tàu du lịch, nhiều tàu cá cũng núp bão ở khu vực bến thủy nội địa K20, các khu vực khuất gió trên sông Hàn để đảm bảo an toàn.