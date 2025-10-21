Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nước sông Hàn dâng cao, du thuyền tiền tỷ kéo nhau đi 'núp' bão sớm

Giang Thanh

TPO - Dù 2 ngày nữa bão số 12 mới đổ bộ nhưng hàng chục tàu du lịch trên sông Hàn đã kéo nhau đi "núp" bão để đảm bảo an toàn khi mực nước sông liên tục dâng cao.

tp-du-thuyen-nup-bao-8.jpg
Chiều tối ngày 21/10, hàng chục tàu du lịch nằm xếp hàng tránh bão số 12﻿ ở khu vực bến thủy nội địa K20 (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Ảnh: Giang Thanh
tp-du-thuyen-nup-bao-10.jpg
tp-du-thuyen-nup-bao-9.jpg
Đây là các du thuyền hoạt động phục vụ khách du lịch trên sông Hàn. Mỗi chiếc du thuyền có giá trị từ vài tỷ đến cả chục tỷ đồng, bởi vậy, mỗi khi có bão, toàn bộ thuyền đều di chuyển đến khu vực này để tránh trú.
tp-du-thuyen-nup-bao-13.jpg
Các du thuyền đậu sát cạnh nhau thành hàng 3, hàng 5. Tất cả đều được neo chặt bằng vài sợi dây thừng chắc chắn. Tất cả bàn ghế, vật dụng trên thuyền đều đã được chằng néo, phủ bạt kín mít để tránh mưa gió.
tp-du-thuyen-nup-bao-15.jpg
Bắt đầu từ khoảng 10h trưa nay, các tàu du lịch di chuyển khỏi cảng, ngược sông Hàn đến khu vực neo đậu. Trong ảnh, các dây thừng neo chặt du thuyền được quấn phao để hạn chế ma sát, tránh đứt dây khi gió giật mạnh lúc bão đổ bộ.
tp-du-thuyen-nup-bao-19.jpg
tp-du-thuyen-nup-bao-20.jpg
tp-du-thuyen-nup-bao-21.jpg
tp-du-thuyen-nup-bao-22.jpg
Các tàu du lịch đều cắt cử nhân viên trông giữ, bảo vệ tài sản. Theo các nhân viên ở đây, từ sáng nay, mực nước sông Hàn bắt đầu lên cao, sóng lớn ở khu vực cửa biển. Bởi vậy, khi có thông tin nâng cầu Nguyễn Văn Trỗi, các tàu đều lũ lượt đi "núp" bão để đảm bảo an toàn.
tp-du-thuyen-nup-bao-4.jpg
tp-du-thuyen-nup-bao-6.jpg
tp-du-thuyen-nup-bao-1.jpg
tp-du-thuyen-nup-bao-7.jpg
Không chỉ các tàu du lịch, nhiều tàu cá cũng núp bão ở khu vực bến thủy nội địa K20, các khu vực khuất gió trên sông Hàn để đảm bảo an toàn.
tp-du-thuyen-nup-bao-11.jpg
Được biết, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi Cảng vụ Đường thủy nội địa TP Đà Nẵng; các đơn vị kinh doanh; các đơn vị quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa yêu cầu chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn và ảnh hưởng của bão số 12.
tp-du-thuyen-nup-bao-16.jpg
Theo đó, tất cả các tàu du lịch đang neo đậu tại Cảng sông Hàn, Bến thủy nội địa CT15 buộc phải di dời về nơi tránh trú an toàn theo quy định trước 15h ngày 21/10.
tp-du-thuyen-nup-bao-17.jpg
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng còn yêu cầu các đơn vị quản lý triển khai phương án, kế hoạch cụ thể để ứng phó với với mưa lớn﻿, ngập lụt và gió bão phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và phương tiện tại khu vực cảng, bến; chuẩn bị tốt hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo hoạt động thông suốt, tổ chức và thực hiện chế độ trực bão nghiêm túc.
Giang Thanh
#Đà Nẵng #tàu du lịch Đà Nẵng #bão số 12 #neo đậu tàu #sông Hàn #bảo vệ tài sản #cảng biển Đà Nẵng #ứng phó bão

