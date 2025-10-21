Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân xã đảo ở Gia Lai kéo vội thuyền thúng lên cao chống bão

Trương Định
TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão Fengshen (bão số 12) đang di chuyển nhanh vào Biển Đông, người dân xã đảo tỉnh Gia Lai đã chủ động đưa tàu thuyền lên bờ, trong khi đó chính quyền kích hoạt các phương án ứng phó thiên tai.

Tạm dừng tàu ra vào đảo Nhơn Châu

Tại Nhơn Châu, xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai, từ sáng sớm 21/10, chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang và người dân đã đồng loạt ra quân ứng phó bão.

Trước đó, các hoạt động như cắt tỉa cành cây, thu dọn vật cản, di chuyển thuyền thúng, tàu cá vào nơi trú ẩn an toàn… đã được triển khai khẩn trương.

z7139075415855-8a0bd11f0c683c6821b44ee6a2bb877e-7771.jpg
Ngư dân xã đảo Nhơn Châu đưa thuyền thúng lên bờ.

Ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết đã yêu cầu tạm dừng tàu chở người dân, du khách ra vào đảo Nhơn Châu.

Đồng thời các lực lượng kiểm tra, rà soát các hộ nằm trong diện nguy hiểm cần di dời khi có bão và triều cường xâm thực; kiểm tra các địa điểm di dời người dân đến tránh, trú bão.

nc6.jpg
Xã đảo Nhơn Châu.

Xã cũng kiểm tra các đoạn kè chắn sóng, các công trình dân sinh trên đảo, khảo sát việc trữ nước tại hồ chứa nước ngọt, các phương án xả nước của hồ trong trường hợp mưa lớn vượt quá sức chứa.

Tăng cường cán bộ xuống những khu vực xung yếu

Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết, đến trưa 21/10, đơn vị đã chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển biết vị trí, hướng đi của bão, không di chuyển không vào khu vực nguy hiểm.

1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai vận động tuyên truyền các chủ tàu thuyền tránh bão.

Hiện nay, đã phân công 1 Phó chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trên tuyến biên giới triển khai các biện pháp ứng phó, phòng chống bão.

Đồng thời, cử cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tại các cảng Tam Quan, Đề Gi, Quy Nhơn trú bão an toàn.

Đặc biệt, các đồn, trạm biên phòng trên địa bàn đã tăng cường cán bộ xuống những khu vực xung yếu, trực tiếp tuyên truyền vận động ngư dân không chủ quan với bão; đồng thời duy trì hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo kết nối 24/24 để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Trương Định
