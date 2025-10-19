Lâm Đồng chủ động ứng phó bão số 12

Ngày 19/10, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ từ cơn bão số 12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 19 và ngày 20/10, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; riêng phía Đông khu vực này gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 12. Hướng gió chủ yếu là Đông Bắc, riêng phía Đông thổi theo nhiều hướng.

Dự báo đường đi của bão Fengshen.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết; thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn người và tài sản. Các đơn vị duy trì thông tin liên lạc thường xuyên nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven biển, ven suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; nhất là các địa bàn đã có mưa lớn trong những ngày qua để chủ động triển khai biện pháp ứng phó và giảm thiểu thiệt hại. Yêu cầu các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện tăng cường kiểm tra, vận hành an toàn công trình và vùng hạ du, đặc biệt trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các cơ quan liên quan trực ban nghiêm 24/24 giờ, kịp thời cảnh báo đến nhân dân; yêu cầu các địa phương rà soát, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì đôn đốc công tác phòng chống, khắc phục thiên tai; Sở Xây dựng kiểm tra, đảm bảo an toàn công trình hạ tầng. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường theo dõi, phát hành bản tin cảnh báo kịp thời.