Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lâm Đồng chủ động ứng phó bão số 12

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, chủ động ứng phó với bão FENGSHEN (bão số 12) gần biển Đông.

Ngày 19/10, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ từ cơn bão số 12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 19 và ngày 20/10, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; riêng phía Đông khu vực này gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 12. Hướng gió chủ yếu là Đông Bắc, riêng phía Đông thổi theo nhiều hướng.

image.jpg
Dự báo đường đi của bão Fengshen.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết; thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn người và tài sản. Các đơn vị duy trì thông tin liên lạc thường xuyên nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven biển, ven suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; nhất là các địa bàn đã có mưa lớn trong những ngày qua để chủ động triển khai biện pháp ứng phó và giảm thiểu thiệt hại. Yêu cầu các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện tăng cường kiểm tra, vận hành an toàn công trình và vùng hạ du, đặc biệt trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các cơ quan liên quan trực ban nghiêm 24/24 giờ, kịp thời cảnh báo đến nhân dân; yêu cầu các địa phương rà soát, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì đôn đốc công tác phòng chống, khắc phục thiên tai; Sở Xây dựng kiểm tra, đảm bảo an toàn công trình hạ tầng. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường theo dõi, phát hành bản tin cảnh báo kịp thời.

Thái Lâm
#bão số 12 #Lâm Đồng #chủ động ứng phó thiên tai #bão FENGSHEN #biển Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục