Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

TPO - Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 18/12, tại Gia Lai diễn ra lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc. Theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Thái Đại Ngọc được trao tặng huân chương vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Thái Đại Ngọc mà còn là niềm vinh dự chung của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - nơi đồng chí đã gắn bó, cống hiến. Đồng thời là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai”, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng nói.

Theo Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, dù mới đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Thái Đại Ngọc đã tiếp tục phát huy phẩm chất của người cán bộ Quân đội, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Nhanh chóng cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh; chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tin tưởng, ông Thái Đại Ngọc sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã quan tâm, tin tưởng, ghi nhận và trao tặng phần thưởng cao quý. Trân trọng cảm ơn Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ ở những cơ quan, đơn vị đã từng công tác; cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện và giúp đỡ ông trong suốt quá trình công tác.

Theo ông Thái Đại Ngọc, trải qua nhiều năm công tác trong môi trường quân đội, trước khi được Đảng phân công nhiệm vụ tại tỉnh Gia Lai, ông luôn tâm niệm rằng, dù ở bất cứ cương vị nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của quân đội và của nhân dân lên trên hết, trước hết. "Tôi luôn chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ luật quân đội, giữ vững nguyên tắc, đề cao tinh thần đoàn kết, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, xứng đáng với danh hiệu cao quý 'Bộ đội Cụ Hồ'", ông Ngọc nói.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu tại buổi lễ.

Trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Thái Đại Ngọc xin hứa sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng. Luôn cầu thị, sâu sát cơ sở, gần gũi và lắng nghe nhân dân, nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Xây dựng Gia Lai phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, gắn với củng cố vững chắc khu vực phòng thủ.