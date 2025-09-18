Tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người

TPO - Ngày 18/9, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ VI, anh Mùa A Thi - Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung) được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc, cống hiến tiêu biểu. Vinh danh này không chỉ là niềm tự hào của Trưởng bản Mùa A Thi, mà còn là niềm vinh dự chung của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Anh Mùa A Thi – Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ VI. Ảnh: Lê Hương

Trước đó, rạng sáng ngày 1/8/2025, hơn 70 hộ dân với hơn 380 nhân khẩu bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) đang chìm trong giấc ngủ. Ngoài trời mưa lớn không ngừng trút xuống, linh cảm có chuyện chẳng lành, anh Mùa A Thi - Trưởng bản Háng Pú Xi, đã quyết định gọi điện cho một số hộ gia đình di tản khẩn cấp.

Sau đó, anh cùng bí thư chi bộ và dân quân bản khẩn trương chạy đến bờ suối để chỉ dẫn bà con di dời sang khu vực an toàn. Cuộc di tản diễn ra vô cùng khẩn trương. Chỉ trong 30 phút, hơn 90 người dân của hơn 20 hộ gia đình đã được tập trung về vị trí an toàn. Quyết định dứt khoát, cuộc gọi khẩn cấp của Trưởng bản Mùa A Thi đã giúp người dân bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) thoát khỏi tình huống nguy cấp.