Tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người

Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc, cống hiến tiêu biểu. Vinh danh này không chỉ là niềm tự hào của Trưởng bản Mùa A Thi, mà còn là niềm vinh dự chung của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.
Trước đó, rạng sáng ngày 1/8/2025, hơn 70 hộ dân với hơn 380 nhân khẩu bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) đang chìm trong giấc ngủ. Ngoài trời mưa lớn không ngừng trút xuống, linh cảm có chuyện chẳng lành, anh Mùa A Thi - Trưởng bản Háng Pú Xi, đã quyết định gọi điện cho một số hộ gia đình di tản khẩn cấp.
Sau đó, anh cùng bí thư chi bộ và dân quân bản khẩn trương chạy đến bờ suối để chỉ dẫn bà con di dời sang khu vực an toàn. Cuộc di tản diễn ra vô cùng khẩn trương. Chỉ trong 30 phút, hơn 90 người dân của hơn 20 hộ gia đình đã được tập trung về vị trí an toàn. Quyết định dứt khoát, cuộc gọi khẩn cấp của Trưởng bản Mùa A Thi đã giúp người dân bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) thoát khỏi tình huống nguy cấp.
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ VI, giai đoạn 2025 - 2030, với sự tham dự của 381 đại biểu ưu tú. Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Lê Thành Đô - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.
Tại đại hội, tỉnh Điện Biên vinh dự đón nhận Cờ thi đua thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ tặng; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 cá nhân (Trưởng bản Mùa A Thi - PV), Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 hộ gia đình, 7 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 cho 8 tập thể; 17 tập thể, 2 hộ gia đình được UBND tỉnh tặng Bằng khen.