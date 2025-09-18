Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 18/9, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ VI, anh Mùa A Thi - Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung) được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc, cống hiến tiêu biểu. Vinh danh này không chỉ là niềm tự hào của Trưởng bản Mùa A Thi, mà còn là niềm vinh dự chung của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

img-20250918-113031.jpg
Anh Mùa A Thi – Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ VI. Ảnh: Lê Hương

Trước đó, rạng sáng ngày 1/8/2025, hơn 70 hộ dân với hơn 380 nhân khẩu bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) đang chìm trong giấc ngủ. Ngoài trời mưa lớn không ngừng trút xuống, linh cảm có chuyện chẳng lành, anh Mùa A Thi - Trưởng bản Háng Pú Xi, đã quyết định gọi điện cho một số hộ gia đình di tản khẩn cấp.

Sau đó, anh cùng bí thư chi bộ và dân quân bản khẩn trương chạy đến bờ suối để chỉ dẫn bà con di dời sang khu vực an toàn. Cuộc di tản diễn ra vô cùng khẩn trương. Chỉ trong 30 phút, hơn 90 người dân của hơn 20 hộ gia đình đã được tập trung về vị trí an toàn. Quyết định dứt khoát, cuộc gọi khẩn cấp của Trưởng bản Mùa A Thi đã giúp người dân bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) thoát khỏi tình huống nguy cấp.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ VI, giai đoạn 2025 - 2030, với sự tham dự của 381 đại biểu ưu tú. Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Lê Thành Đô - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Tại đại hội, tỉnh Điện Biên vinh dự đón nhận Cờ thi đua thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ tặng; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 cá nhân (Trưởng bản Mùa A Thi - PV), Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 hộ gia đình, 7 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 cho 8 tập thể; 17 tập thể, 2 hộ gia đình được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
#Huân chương Lao động hạng Nhất #Trưởng bản Mùa A Thi #Phong trào thi đua yêu nước Điện Biên #Cứu hộ #cứu nạn sạt lở #Tinh thần dũng cảm #trách nhiệm cộng đồng #Phát triển kinh tế #văn hóa bản địa #Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên #Vinh danh cá nhân tiêu biểu #Hành động dũng cảm cứu người #Chủ tịch nước tặng thưởng

Xem thêm

Cùng chuyên mục