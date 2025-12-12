19 học sinh vinh dự nhận Huân chương Lao động

TPO - Ngày 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt, tuyên dương đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật (KHKT) quốc tế năm 2025. Tại buổi lễ, 19 học sinh vinh dự nhận Huân chương Lao động và 5 học sinh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương báo cáo tại buổi gặp mặt: Trong năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn với 37 lượt học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Kết quả ấn tượng khi toàn bộ thí sinh đều đoạt giải, gồm: 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng (tăng 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc so với năm 2024).

Bộ GD&ĐT đã tuyển chọn, thành lập đội tuyển quốc gia tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế và đạt kết quả xuất sắc khi cả 8 học sinh tham gia đều đoạt giải gồm: 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen, đưa Việt Nam xếp thứ 4/60 nước tham dự.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế (ISEF) tại Hoa Kỳ với 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Tư và 4 giải Đặc biệt từ các nhà tài trợ. Đây là mức thành tích cao nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu tham dự ISEF vào năm 2013.

Học sinh được Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục đổi mới giáo dục theo hướng toàn diện, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; đồng thời xây dựng cơ chế thu hút, hỗ trợ để học sinh phát triển tối đa năng lực và đóng góp cho đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương kết quả ngành GD&ĐT, các thầy cô giáo và các em học sinh đã đạt được đồng thời khẳng định, giáo dục Việt Nam đang tiến bộ mạnh mẽ, từng bước tiếp cận các chuẩn mực tiên tiến của thế giới.

Phó Chủ tịch nước đề nghị thế hệ trẻ Việt Nam, trong đó có các học sinh xuất sắc được tuyên dương, tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học hỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, trở thành công dân có ích cho xã hội, có nhiều đóng góp cho đất nước.

Ngành GD&ĐT cần tiếp tục xây dựng và triển khai các kế hoạch, giải pháp thực chất, có lộ trình rõ ràng để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nhân tài phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước và xu thế thời đại.

Với đội ngũ nhà giáo, Phó Chủ tịch nước mong muốn thầy cô tiếp tục “giữ lửa”, truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu cho học sinh; đổi mới phương pháp giảng dạy để đào tạo nên những công dân có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu mới.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Lê Quân bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Phó Chủ tịch nước vì sự quan tâm, động viên lớn lao dành cho ngành Giáo dục. Thứ trưởng khẳng định, những chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước vừa là nguồn khích lệ, vừa là định hướng quan trọng để Bộ GD&ĐT tiếp tục có các chương trình phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.