Trường mới xây ì ạch, hàng trăm trẻ phải học trong cơ sở xuống cấp

TPO - Hàng trăm trẻ mầm non đang phải học trong những phòng học xuống cấp nghiêm trọng, trong khi dự án xây dựng cơ sở mới liên tục chậm tiến độ do nhà thầu không thực hiện đúng cam kết.

Trường xuống cấp, xập xệ, mất an toàn

Trường Mầm non Diên An (xã Diên Khánh, Khánh Hòa) hiện có hai điểm trường tại thôn An Ninh và thôn Phú Ân Nam. Cả hai điểm trường này đều được xây dựng hơn 10 năm, nhiều hạng mục hư hỏng, không còn đáp ứng yêu cầu giảng dạy; trang thiết bị cũng lạc hậu, xuống cấp.

Dù mới được sửa chữa nhưng Trường mầm non Diên An ở thôn Phú Ân Nam đã xuống cấp.

Trước thực trạng này, địa phương đã quyết định đầu tư xây dựng một trường mới ngay cạnh cơ sở cũ tại thôn Phú Ân Nam. Theo kế hoạch, công trình thi công trong 150 ngày, từ 12/3 đến 18/8/2025, mốc hoàn thành đã được công khai để phụ huynh yên tâm theo dõi tiến độ. Tuy nhiên, từ khi khởi công đến nay, nhà thầu liên tục trì hoãn, không đảm bảo tiến độ như cam kết.

Mùa mưa lũ vừa qua càng làm nỗi lo tại hai cơ sở cũ gia tăng, nhất là tại điểm trường thôn An Ninh – nơi được đánh giá xuống cấp nghiêm trọng nhất.

Cô Trần Thị Lý Nga - Hiệu trưởng Trường Mầm non Diên An cho biết, trường hiện có 218 trẻ ở cơ sở Phú Ân Nam và 78 trẻ ở An Ninh. Khi trường mới hoàn thành, 78 trẻ tại An Ninh sẽ được chuyển về Phú Ân Nam để học tập trong môi trường an toàn, đồng bộ hơn.

Thế nhưng hơn một tháng qua, công trình gần như “đứng im”, không có hoạt động thi công. Sự trì trệ kéo dài khiến giáo viên và phụ huynh ngày càng bức xúc, bởi cơ sở vật chất cũ đã xuống cấp vượt quá khả năng khắc phục tạm thời.

Trường Mầm non Diên An xây dựng đã lâu, các mảng sơn tường, la phông bong tróc nhiều.

Cô Bùi Thị Hoài Nhân, giáo viên tại điểm trường An Ninh, chia sẻ: “Phụ huynh và học sinh đều mong được chuyển về cơ sở mới vì điểm trường hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, không có nhà vệ sinh bên trong. Công trình đã xây dựng lâu, tường và la phông bong tróc nhiều. Chúng tôi rất lo cho an toàn của học sinh và chỉ mong dự án sớm hoàn thành để các em có môi trường học tập tốt hơn”.

Tại thôn An Ninh, mưa lớn kéo dài thời gian qua càng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Giáo viên cho biết có những lúc phải chuyển lớp sang khu vực khác để tránh những điểm dột, tường mục nát.

Tiến độ thi công ì ạch

Dự án Trường Mầm non Diên An do Công ty TNHH Xây dựng Khánh An làm nhà thầu. Đầu tháng 11/2025, lãnh đạo xã Diên Khánh đã họp với nhà thầu để đôn đốc tiến độ. Đến thời điểm đó, khối lượng hoàn thành mới đạt 63%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch, cho thấy dự án khó hoàn thành đúng hạn.

Dự án Trường Mầm non Diên An thi công ì ạch, khó hoàn thành kịp tiến độ đến cuối tháng 12/2025.

Tại buổi làm việc, ông Trần Lưu Truyền – Phó Chủ tịch UBND xã Diên Khánh thống nhất gia hạn tiến độ đến ngày 31/12/2025, yêu cầu nhà thầu hoàn thành toàn bộ công trình để nghiệm thu, đưa vào sử dụng trước thời điểm này. Tuy nhiên, đến nay, khu vực thi công vẫn vắng bóng nhân công, không có thêm khối lượng mới được thực hiện.

Đại diện Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa (đơn vị tư vấn) cho biết, với tình hình hiện nay, dự án chắc chắn không thể hoàn thành trong năm 2025 và phải kéo dài sang tận năm 2026.