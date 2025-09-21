Trường mới tinh nhưng không có học sinh: Lãng phí hàng chục tỷ đồng

TPO - Hai điểm lẻ trường mầm non và tiểu học tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau được xây dựng hoàn thành năm 2022, nhưng tới nay vẫn không có học sinh nào đến học, trường bỏ hoang.

Điểm lẻ Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt, Trường mẫu giáo Hướng Dương, cùng Nhà văn hóa ấp Bửu 2 (xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) được xây dựng liền kề nhau. Nằm trong Dự án Khu dân cư và tái định cư di dân ra khỏi rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu (cũ), tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng, được xây dựng, hoàn thành năm 2022.

Trường tiểu học Võ Văn Kiệt được đầu tư khang trang nhưng bị bỏ hoang nhiều năm.

Trong đó, Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt được xây dựng gồm hai khối nhà, thiết kế 1 trệt 1 lầu, diện tích khoảng 3.700m². Công trình có khối nhà học đa năng và khối nhà hiệu bộ.



Trường mẫu giáo Hướng Dương được xây hai khối nhà, thiết kế một tầng, với 4 phòng học và 1 nhà đa năng, tổng diện tích khoảng 3.500m².

Nhà văn hóa và đài cấp nước có tổng diện tích khoảng 1.500m², trong đó Nhà văn hóa 216m², đài và hệ thống cấp nước 300m², phần còn lại là khuôn viên.



Tổng kinh phí xây dựng 3 công trình trên khoảng 25 tỷ đồng.

Xung quanh trường cỏ mọc um tùm, một số hạng mục bắt đầu xuống cấp.

Dù xây dựng mới khang trang, nhưng khi làm xong tới nay gần 3 năm, cả ba công trình đều không đưa vào sử dụng. Xung quanh cỏ mọc um tùm, một số hạng mục bắt đầu xuống cấp, trong khi đồ đạc bên trong bị mất cắp. Nhà trường cũng không thực hiện tuyển sinh.

Người dân cho rằng, họ không đưa con em tới đây học vì trường xây xa cụm dân cư (khoảng 4km), xung quanh chủ yếu ao nuôi tôm, đường đi lại khó khăn, phụ huynh không yên tâm cho con nhỏ đến học.

“Làm xong rồi tới giờ bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Nhiều lần chính quyền vận động đưa học sinh vô học mà không có người chịu, bỏ vậy đồ đạc trong đó cũng bị mất cắp tùm lum. Dân ở đây ai cũng thấy phí quá, trong khi nhiều người dân nghèo không có chỗ ở”, ông Huỳnh Văn Quốc (ngụ ấp Bửu 2) nói. Người dân thấy trường xa, xung quanh sông rạch, nước lớn dâng dễ nguy hiểm.

Một lãnh đạo UBND xã Đông Hải cho biết, xã đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xin chuyển đổi công năng toàn bộ hai điểm trường và Nhà văn hóa ấp Bửu 2 thành trung tâm hành chính xã, như trụ sở Đảng ủy, UBND và các cơ quan phục vụ nhân dân.

Theo vị lãnh đạo xã Đông Hải, các khối phòng học và hạ tầng hiện vẫn còn tốt, nếu tiếp tục bỏ hoang sẽ xuống cấp, đến lúc cần sử dụng sẽ phải tốn thêm kinh phí sửa chữa.