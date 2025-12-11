2 học sinh Hà Nội giành Huy chương Vàng Olympic quốc tế được thưởng hơn 600 triệu đồng

TPO - Sáng 11/12, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức gặp mặt học sinh giỏi Thành phố dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 và vinh danh học sinh, giáo viên có thành tích trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế.

Năm nay, Hà Nội có 247 học sinh thuộc 13 đội tuyển các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Đức để tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố mức khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích cao trong các cuộc thi trong nước, quốc tế với tổng tiền thưởng lên gần 23 tỷ đồng.

Theo quyết định chi khen thưởng của Hà Nội đối với học sinh, giáo viên có thành tích cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế, học sinh được thưởng 300 triệu đồng đối với Huy chương Vàng Olympic quốc tế; thưởng 200 triệu đồng đối với học sinh giành Huy chương Bạc Olympic quốc tế; thưởng 150 triệu đồng đối với học sinh giành Huy chương Đồng Olympic quốc tế; thưởng 100 triệu đồng đối với giải Khuyến khích…

Tập thể giáo viên có học sinh đoạt huy chương, giải thưởng được thưởng 70% mức thưởng của học sinh.

Tại buổi lễ, 2 học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam được trao thưởng hơn 600 triệu đồng.

Trong đó, em Nguyễn Lương Thái Duy nhận mức thưởng cao nhất lên tới 365 triệu đồng vì đạt thành tích Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế; giải Nhất học sinh giỏi thành phố; giải Nhất học sinh giỏi quốc gia.

Học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc được trao thưởng sáng 11/12. (ảnh: Hà Linh)

Em Nguyễn Mạnh Tuấn, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam được trao thưởng 350 triệu đồng vì đạt thành tích Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế; giải Nhất học sinh giỏi quốc gia.

Tập thể giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có học sinh đoạt huy chương, giải thưởng nhận số tiền thưởng cao nhất lên tới 805 triệu đồng vì có thành tích bồi dưỡng 1 học sinh giành Huy chương Vàng, 1 học sinh giành Huy chương Đồng trong Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2025; bồi dưỡng học sinh đạt 5 giải Nhất, 8 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2024 - 2025.

Ông Trần Thế Cương trao thưởng cho giáo viên, học sinh.

Nhóm thầy cô giáo nhận mức thưởng 749 triệu đồng vì có thành tích bồi dưỡng 1 học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế; bồi dưỡng học sinh đạt 5 giải nhất; 6 giải Nhì, 6 giải Ba, 1 giải Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025.

Học sinh Hà Nội chuẩn bị dự thi học sinh giỏi Quốc gia. (ảnh: Hà Linh)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh, nhiều năm qua, Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải thưởng trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Kết quả học sinh đạt được đã tạo động lực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, có sức lan tỏa sâu rộng tới các cấp học.

Theo ông Cương, trong số 247 học sinh đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, nhiều em đến từ những ngôi trường giàu truyền thống, thành tích trong công tác tuyển chọn, đào tạo học sinh giỏi quốc gia, nhưng cũng có không ít em ở trường THPT công lập, tư thục. “Các trường dù điểm tuyển sinh chưa cao nhưng vẫn có học sinh xuất sắc tham gia đội tuyển học sinh giỏi dự thi quốc gia là điều rất đáng trân trọng và tự hào”, ông Cương nói.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức sẽ diễn ra ngày 25 và 26/12 với hơn 6.700 học sinh tham gia.