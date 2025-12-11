Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

2 học sinh Hà Nội giành Huy chương Vàng Olympic quốc tế được thưởng hơn 600 triệu đồng

Hà Linh ​
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 11/12, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức gặp mặt học sinh giỏi Thành phố dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 và vinh danh học sinh, giáo viên có thành tích trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế.

Năm nay, Hà Nội có 247 học sinh thuộc 13 đội tuyển các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Đức để tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố mức khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích cao trong các cuộc thi trong nước, quốc tế với tổng tiền thưởng lên gần 23 tỷ đồng.

Theo quyết định chi khen thưởng của Hà Nội đối với học sinh, giáo viên có thành tích cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế, học sinh được thưởng 300 triệu đồng đối với Huy chương Vàng Olympic quốc tế; thưởng 200 triệu đồng đối với học sinh giành Huy chương Bạc Olympic quốc tế; thưởng 150 triệu đồng đối với học sinh giành Huy chương Đồng Olympic quốc tế; thưởng 100 triệu đồng đối với giải Khuyến khích…

Tập thể giáo viên có học sinh đoạt huy chương, giải thưởng được thưởng 70% mức thưởng của học sinh.

Tại buổi lễ, 2 học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam được trao thưởng hơn 600 triệu đồng.

Trong đó, em Nguyễn Lương Thái Duy nhận mức thưởng cao nhất lên tới 365 triệu đồng vì đạt thành tích Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế; giải Nhất học sinh giỏi thành phố; giải Nhất học sinh giỏi quốc gia.

thuong.jpg
Học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc được trao thưởng sáng 11/12. (ảnh: Hà Linh)

Em Nguyễn Mạnh Tuấn, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam được trao thưởng 350 triệu đồng vì đạt thành tích Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế; giải Nhất học sinh giỏi quốc gia.

Tập thể giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có học sinh đoạt huy chương, giải thưởng nhận số tiền thưởng cao nhất lên tới 805 triệu đồng vì có thành tích bồi dưỡng 1 học sinh giành Huy chương Vàng, 1 học sinh giành Huy chương Đồng trong Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2025; bồi dưỡng học sinh đạt 5 giải Nhất, 8 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2024 - 2025.

dgf.jpg
Ông Trần Thế Cương trao thưởng cho giáo viên, học sinh.

Nhóm thầy cô giáo nhận mức thưởng 749 triệu đồng vì có thành tích bồi dưỡng 1 học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế; bồi dưỡng học sinh đạt 5 giải nhất; 6 giải Nhì, 6 giải Ba, 1 giải Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025.

ra-quan.jpg
Học sinh Hà Nội chuẩn bị dự thi học sinh giỏi Quốc gia. (ảnh: Hà Linh)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh, nhiều năm qua, Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải thưởng trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Kết quả học sinh đạt được đã tạo động lực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, có sức lan tỏa sâu rộng tới các cấp học.

Theo ông Cương, trong số 247 học sinh đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, nhiều em đến từ những ngôi trường giàu truyền thống, thành tích trong công tác tuyển chọn, đào tạo học sinh giỏi quốc gia, nhưng cũng có không ít em ở trường THPT công lập, tư thục. “Các trường dù điểm tuyển sinh chưa cao nhưng vẫn có học sinh xuất sắc tham gia đội tuyển học sinh giỏi dự thi quốc gia là điều rất đáng trân trọng và tự hào”, ông Cương nói.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức sẽ diễn ra ngày 25 và 26/12 với hơn 6.700 học sinh tham gia.

Hà Linh ​
#2 học sinh Hà Nội giành Huy chương Vàng olympic quốc tế được thưởng hơn 600 triệu đồng #Sở GD&ĐT Hà Nội #khen thưởng học sinh giỏi

Xem thêm

Cùng chuyên mục