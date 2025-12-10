Bộ trưởng Giáo dục quyết định 1 bộ sách giáo khoa phổ thông thống nhất

TPO - Theo Bộ GD&ĐT, ngày 17 và 20/11, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở ý kiến của Đại biểu Quốc hội, Bộ GD&ĐT phối hợp Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nghiêm túc tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ ý kiến.

Một số Đại biểu Quốc hội có ý kiến chủ yếu tập trung về làm rõ tính khả thi trong việc giao thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận nhân sự trong cơ sở giáo dục công lập cho Giám đốc Sở GD&ĐT; nguồn lực và lộ trình triển khai chính sách về phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo; nguồn lực, phương án để triển khai 1 bộ sách giáo khoa.

Giao Giám đốc Sở GD&ĐT tuyển dụng giáo viên

Chính phủ tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo hướng hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân lực theo phân cấp rõ thẩm quyền. Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận nhân sự ở cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh và quyết định điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc liên quan từ 2 xã trở lên.

Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, điều động giáo viên.

Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm/miễn nhiệm và thay đổi vị trí việc làm đối với nhân sự ở cơ sở giáo dục công lập thuộc cấp xã quản lý. Đồng thời bổ sung cơ chế tự chủ cho cơ sở GD nghề nghiệp, GD đại học trong xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, ký hợp đồng với chuyên gia, nhà khoa học (tiến sĩ) là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và xác nhận miễn giấy phép lao động tối đa 3 năm để giảng dạy, nghiên cứu.

Về đãi ngộ, quy định phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình với mức tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên và 100% cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Bộ trưởng quyết định 1 bộ sách giáo khoa

Chính phủ tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo hướng quy định thống nhất sách giáo khoa và lộ trình bảo đảm học liệu, đồng thời mở rộng hợp tác phát triển chương trình. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định 1 bộ sách giáo khoa phổ thông dùng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026–2027; đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng miền núi, biên giới, hải đảo.

Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo hướng người học được tiếp cận tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt theo quy định; đồng thời Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền ưu tiên cơ chế bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng này để bảo đảm thực hiện chính sách.

Bên cạnh đó, Chính phủ quy định chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian; nghiên cứu sinh tham gia theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước gắn với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên sẽ được cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí sinh hoạt.

Đối với các ngành, nghề đặc thù như nghệ thuật, thể thao thành tích cao, dự thảo quy định cơ chế phát hiện, tuyển chọn, ươm tạo tài năng sớm; áp dụng giao nhiệm vụ/đặt hàng đào tạo dài hạn (tính đủ chi phí đặc thù) và cho phép cơ sở đào tạo ký hợp đồng với nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm kinh phí theo quy định.

Chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách cho giáo dục

Sẽ có điều chỉnh theo hướng trao thẩm quyền cho HĐND cấp tỉnh quyết định bổ sung các dự án đầu tư trung hạn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và bổ sung kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt mà không phải chờ kỳ điều chỉnh tiếp theo.

Bên cạnh đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ưu tiên bố trí đủ quỹ đất cho cơ sở giáo dục và đào tạo trong quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; ưu tiên sử dụng quỹ đất do cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý, trụ sở công dôi dư để thu hút đầu tư; cho phép tổ chức, cá nhân thuê trụ sở công dôi dư và công trình thuộc sở hữu nhà nước để phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo. Đồng thời, cho phép chuyển một số loại đất (đất ở; đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp không phải công trình giáo dục; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp) sang mục đích giáo dục và đào tạo không phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đồng thời, Nhà nước bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo; bố trí ngân sách từ nguồn tăng thu để phát triển giáo dục và đào tạo, ưu tiên các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.