Giáo dục

Google News

Giữa mưa lạnh, món quà nhỏ thắp lên niềm vui lớn cho học trò vùng biên

P.V

Chiều 5/12, giữa màn sương dày và mưa lạnh đặc trưng của vùng biên giới tỉnh Quảng Trị, điểm trường Bản Bù thuộc Trường Tiểu học Tân Lập đã đón một ngày đặc biệt. Đoàn thiện nguyện của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc phối hợp cùng AloBacsi, Daisy Media mang đến nơi đây những món quà nhỏ nhưng thiết thực: một tủ sách mới và nhiều chiếc xe đạp dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Không rộn ràng cờ hoa, không sân khấu lớn, buổi trao tặng diễn ra giản dị tại nơi các thầy cô vẫn thường họp sinh hoạt hằng tuần. Nhưng chính sự mộc mạc ấy lại khiến không gian ấm áp, gần gũi, xua tan giữa cái rét buốt và những cơn gió rừng lùa qua từng vách gỗ.

Con đường đến lớp còn nhiều gian nan

Điểm trường Bản Bù là một trong những phân hiệu xa nhất của Trường Tiểu học Tân Lập. Học sinh phần lớn là con em đồng bào Vân Kiều. Nhiều em phải đi bộ từ 3-5 km đường rừng để đến lớp mỗi ngày, mùa khô bụi đỏ, mùa mưa trơn trượt và lầy lội.

“Có những hôm trời mưa lớn, các em đến nơi quần áo ướt sũng, sách vở cũng ướt theo. Nhưng hiếm khi em nào nghỉ học” cô giáo chủ nhiệm lớp 3 chia sẻ. Chính sự kiên trì ấy khiến thầy cô lúc nào cũng mong học trò được hỗ trợ nhiều hơn, để hành trình đến trường bớt nhọc nhằn.

Cơ sở vật chất của điểm trường còn hạn chế. Phòng học chỉ gồm vài bộ bàn ghế gỗ, bảng viết và những cuốn sách giáo khoa đã sờn mép nhưng vẫn được các em nâng niu.

Số lượng đầu sách ít ỏi, phần lớn là giáo trình cũ hoặc truyện thiếu nhi đã bạc màu theo năm tháng. Thầy cô kể lại, cứ mỗi khi được tặng thêm sách mới, các em rất trân quý, truyền tay nhau đọc rồi cố gắng giữ gìn sách thật cẩn thận.

Tủ sách nhỏ mang mơ ước tới gần

Hiểu được nhu cầu ấy, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã cùng đoàn thiện nguyện đã mang đến một tủ sách mới với nhiều đầu sách phù hợp lứa tuổi tiểu học: truyện tranh, sách kiến thức khoa học, kỹ năng sống, sách tập đọc song ngữ, cùng nhiều tài liệu bổ trợ dành cho thầy cô.

image001-4429.jpg
BVĐKQT Thu Cúc trao tặng tủ sách cho điểm trường

“Ở đây trẻ em rất thích đọc, nhưng sách quá ít. Có tủ sách mới, các con sẽ có thêm cơ hội để khám phá thế giới rộng lớn hơn” thầy hiệu trưởng xúc động nói.

Đối với những điểm trường vùng cao như Bản Bù, một tủ sách không chỉ là tài liệu học tập mà còn là một “cửa sổ nhỏ” để các em nhìn ra thế giới bên ngoài bản làng mình đang sinh sống.

image003-5837.jpg

Những chiếc xe đạp nối gần ước mơ đến lớp

Bên cạnh tủ sách, đoàn thiện nguyện còn mang đến 10 chiếc xe đạp dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất, nhà ở xa hoặc phải đi bộ đường dài đến lớp mỗi ngày.

image005-1941.jpg
Những chiếc xe được trao tặng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Khi trao xe, từng em được thầy cô gọi tên. Những bước chân rụt rè đến nhận quà nhanh chóng nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ khi các em chạm tay vào chiếc xe màu mới tinh. Niềm vui không thể giấu ánh nên trong mắt những em học sinh nơi đây.

Đối với học sinh vùng cao, một chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là “tấm vé” giúp các em duy trì việc học đều đặn hơn, đặc biệt trong mùa mưa lạnh.

Vài giờ ngắn ngủi nhưng ấm lòng

Buổi trao tặng diễn ra khá nhanh chóng, nhưng với thầy cô và học sinh Bản Bù, đó là buổi chiều đáng nhớ. Không khí ấm áp lan tỏa từ những món quà đến từ những lời động viên của đoàn thiện nguyện.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc chia sẻ: “Trẻ em vùng cao cần nhiều hơn sự quan tâm của cộng đồng. Một tủ sách hay một chiếc xe đạp chỉ là những món quà nhỏ, nhưng nếu nó giúp các em đến trường dễ dàng hơn, học tốt hơn thì đó là niềm hạnh phúc lớn đối với chúng tôi.”

image007.jpg

Đồng hành cùng đoàn, Daisy Media cho biết mục tiêu của hành trình là góp phần mang đến những hỗ trợ thiết thực, dù là nhỏ nhất, để trẻ em vùng biên giới có điều kiện tiếp cận tri thức và duy trì việc học tập lâu dài.

Khi đoàn rời điểm trường, trời vẫn còn mưa phùn nhẹ, những dãy núi phía xa vẫn chìm trong sương dày. Nhưng trong ngôi trường nhỏ, tủ sách mới đã được đặt ngay ngắn, còn những chiếc xe đạp thì đang được lau khô và dắt vào nơi trú mưa. Sự sẻ chia ý nghĩa đã giúp mang lại niềm vui cho các thế hệ học sinh nơi đây, đủ để một ngày lạnh trở nên thật ấm áp.

P.V
#từ thiện #học sinh vùng biên #bảo trợ giáo dục #quà tặng #xe đạp #sách giáo khoa #Quảng Trị

