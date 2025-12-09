Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều trường học chưa nhận được kinh phí từ dự án Nuôi em Nghệ An

Thu Hiền
TPO - Trong năm học 2025 - 2026, nhiều trường tại Nghệ An chưa nhận được kinh phí từ dự án Nuôi em Nghệ An.

Chiều 8/12, ông Nguyễn Sỹ Đông – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Ải (xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An) cho biết, trong năm học 2025 - 2026, trường có 152 học sinh thuộc diện được hỗ trợ bữa ăn từ dự án Nuôi em Nghệ An, bắt đầu triển khai từ tháng 10/2025. Tuy nhiên, sau khoảng hai tuần thực hiện gặp một số trục trặc nên phía dự án chưa tiến hành thanh toán, giải quyết chế độ cho học sinh.

Đến đầu tháng 12, dự án thông báo mức hỗ trợ được điều chỉnh lên 11.000 đồng/bữa nhưng số lượng học sinh được hưởng chế độ chỉ còn 131 em. “Khi tổ chức ăn bán trú được vài ngày, trường rà soát danh sách và phát hiện số lượng học sinh được hỗ trợ bị giảm, vì vậy chúng tôi quyết định tạm dừng việc ăn bán trú”, ông Đông cho hay.

Mới đây, nhà trường nhận được tin nhắn thông báo toàn bộ 152 học sinh sẽ tiếp tục được hỗ trợ, nhưng mức ăn giảm xuống còn 8.000 đồng/bữa. Tuy nhiên, trường phản hồi rằng chưa thể cho học sinh ăn lại do trên mạng xã hội đang xuất hiện nhiều thông tin bất thường liên quan đến dự án.

“Đến thời điểm hiện tại, nhà trường vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản kinh phí hỗ trợ nào từ dự án Nuôi em Nghệ An”, ông Đông nhấn mạnh.

558861506-782194314563713-1483729285855353093-n.jpg
Bữa ăn bán trú của học sinh vùng cao Nghệ An

Tại Trường Mầm non Lượng Minh (xã Lượng Minh), có 96 trẻ được hỗ trợ bữa ăn theo dự án, với mức 10.000 đồng/bữa, mỗi tháng 20 bữa, tương đương khoảng 2,4 triệu đồng/cháu/năm.

Tuy nhiên, từ khi bắt đầu tổ chức ăn bán trú vào tháng 10/2025 đến nay, dự án vẫn chưa chuyển kinh phí khiến nhà trường đang nợ tiền nhà cung cấp. Khi nhà trường thắc mắc, phía dự án chỉ thông báo "sẽ chuyển trong tuần này”.

Trước đó, từ tháng 9, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã rộ lên các bài viết bày tỏ sự nghi ngờ về tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn tài trợ của dự án Nuôi em Nghệ An.

Dự án thiện nguyện này được triển khai từ năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao Nghệ An. Nhà tài trợ thường chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của dự án để hỗ trợ các chương trình hoặc các em nhỏ cụ thể.

Trên một số bài kêu gọi tài trợ, bà Đỗ Thị Nga được giới thiệu là trưởng ban, quản lý dự án. Tuy nhiên, khi các nhà hảo tâm bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch và muốn làm rõ các khoản thu, chi, họ đã không thể liên hệ được với bà Nga kể từ ngày 15/10.

Nhiều nhà hảo tâm đã gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ quá trình quản lý và sử dụng kinh phí của dự án.

Theo phản ánh, tại các điểm trường thuộc Mường Ải, Nậm Cắn, Lượng Minh, Nhôn Mai, Xá Lượng… có 241 học sinh được nhận hỗ trợ bởi 61 nhà hảo tâm, với tổng số tiền hơn 514 triệu đồng. Nếu tính từ năm 2019 đến nay, số tiền quyên góp có thể lớn hơn nhiều lần.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác minh, làm rõ.

Thu Hiền
